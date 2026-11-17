대호가 제작한 대한항공 점보스 우승반지. 대호 제공

스포츠 우승반지 전문기업 대호(DAEHO)가 남자 프로배구 대한항공 점보스의 통산 여섯 번째(V6) 우승을 기념하는 공식 우승반지를 제작했다고 17일 밝혔다.

대호는 대한항공 점보스의 창단 첫 우승부터 이번 여섯 번째 정상 등극까지 역대 모든 우승반지 제작을 전담하며 구단의 역사와 함께해 왔다.

이번 V6 우승반지는 기존 우승반지의 웅장한 상징성을 유지하면서도 선수들이 일상생활 속에서 부담 없이 착용할 수 있도록 실용성을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 소재는 18K와 14K 골드를 적용했고, 기존에 시도하지 않았던 절제되고 간결한 외형 디자인을 채택해 세련미를 높였다고 회사 측은 설명했다.

대호가 제작한 대한항공 점보스 우승반지. 대호 제공

파격적인 디자인 변화를 꾀한 만큼 설계와 공정 과정에는 고난도 기술력이 투입됐다. 대호는 구단과 디자인 및 세부 제작 요소를 협의했고, 시제품 테스트와 수정 과정을 거쳐 우승반지를 완성했다.

이와 함께 대호는 2025-2026 V리그 개막전을 맞아 경기장을 찾은 배구 팬들이 우승의 감동을 함께 나눌 수 있도록 ‘전시용 대형 우승반지 모형’ 제작에도 참여했다. 실물 반지의 정교한 디테일을 대형 조형물로 그대로 구현했다.

대호 관계자는 “구단의 여섯 번째 우승이라는 뜻깊은 기록에 또 한 번 함께 할 수 있어 영광”이라며 “기존의 틀을 깨는 새로운 디자인을 구현하기 위해 수많은 시행착오를 거친 만큼 선수들에게는 자부심이 되고 팬들에게는 특별한 기념이 되기를 바란다”고 전했다.

대호는 약 40년간 축적된 귀금속 세공 및 최첨단 정밀 기술력을 바탕으로 국내 프로야구, 농구, 축구, 골프, 당구, e스포츠 등 전 종목을 아우르는 우승반지를 제작해 왔다. 최근에는 프로야구 LG 트윈스, 프로농구 KCC 이지스·KB스타즈, e스포츠 농심 레드포스(발로란트) 등 각 종목 프로구단들의 우승반지를 연이어 선보였다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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