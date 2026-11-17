JYP엔터테인먼트가 아마추어 자선 농구대회를 열고 취약계층 환아를 위한 나눔을 실천한다.

JYP는 오는 12월 5일부터 6일까지 이틀간 경기도 구리시립체육관에서 ‘2026 JYP 아마추어 자선 농구대회(JYPBT)’를 개최한다고 17일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 이번 대회는 전국 각지의 아마추어 농구팀들이 참가해 실력을 겨루는 행사다. 출전팀의 참가비 전액은 취약계층 환아의 치료비 지원을 위해 기부된다.

올해는 장애 아동과 청소년을 위한 지원도 확대한다. 하나은행과 함께 출시한 ‘JYP EDM 나눔 적금’의 기부금은 사회복지법인 엔젤스헤이븐에 전달되며, 이번 농구대회를 통해 조성된 기금은 서울재활병원에 기탁돼 환아들의 재활 및 치료비로 사용될 예정이다.

대회에는 남성 일반부 8팀, 남성 장년부 8팀, 여성부 4팀 등 총 20개 팀이 참가한다. 각 부문은 단판 토너먼트 방식으로 진행된다.

남성 일반부에서는 지역별 최상위 팀과 전국 통합 순위 상위 팀이 맞붙는다. 남성 장년부에서는 지난해 우승팀이자 가수 박진영이 소속된 ‘BPM’이 2연패에 도전한다.

대회 전 경기는 JYPBT 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 스포츠 콘텐츠 전문회사 볼미디어가 주관하며 한솔레미콘과 몰텐이 후원사로 참여한다.

JYP는 ‘EDM(Every Dream Matters!·세상의 모든 꿈은 소중하다)’이라는 슬로건 아래 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 취약계층 환아의 치료비를 지원하는 ‘EDM 치료비 지원 사업’과 환경 보호 프로젝트 ‘LOVE EARTH’ 등을 진행 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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