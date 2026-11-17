LoL 2027년 시즌 1 개발자 업데이트 썸네일

라이엇 게임즈가 내년 1월 적용 예정인 ‘리그 오브 레전드’(LoL)의 2027년 시즌 첫 업데이트 계획을 공개했다.

이번 업데이트는 2027년 중 도입 예정인 ‘차세대 업데이트’와는 별개로 진행된다. 핵심 룬 추가와 아이템 체계 개편, 랭크 게임 변경, ‘무작위 총력전: 아수라장’ 업데이트 등이 주요 내용이다.

먼저 소환사의 협곡에는 핵심 룬 2종이 추가된다. 기존 룬 ‘도벽’은 게임이 끝날 때까지 상점의 모든 아이템 가격을 할인하는 새로운 효과와 함께 돌아온다. 신규 룬 ‘타이탄의 화신’은 챔피언과 전투하는 동안 방어력과 마법 저항력을 높여준다. 효과가 최대 중첩되면 챔피언의 크기가 커지고, 주기적으로 공격에 피해와 둔화 효과를 주는 충격파가 추가된다.

아이템 체계도 개편된다. 적중 시 효과 아이템을 조정하고 새로운 주문력·물리 관통력 아이템을 도입한다. 와드 설치 시 추가 시야를 제공하던 ‘요정불빛’은 삭제된다. 다양한 팀 조합과 챔피언 활용을 지원하기 위해 일부 포지션 퀘스트도 변경된다.

랭크 게임에는 ‘랭크 질주’가 도입된다. 플레이어는 랭크 게임을 통해 토큰을 획득하고 이를 기존 ‘승리의 스킨’을 변형한 별도 스킨으로 교환할 수 있다.

모든 플레이어의 표시 랭크는 아이언 IV에서 시작하지만, 실제 대전 상대를 결정하는 MMR(실력 평가 점수)은 유지된다. 이에 따라 기존과 비슷한 실력의 상대와 경기를 치르게 되며, LP(랭크 점수) 획득량도 늘어난다.

‘무작위 총력전: 아수라장’에는 새로운 세트가 적용된다. 증강 효과를 강화하는 시스템을 통해 아이템 인벤토리를 확장하거나 레벨 제한을 높일 수 있으며, 궁극기에 네 번째 스킬 포인트를 투자하는 것도 가능해진다. 업데이트 이후에는 이용자들이 다시 보고 싶은 증강을 선정하는 커뮤니티 투표도 진행할 예정이다.

LoL 2027년 시즌 1 업데이트는 내년 1월 적용될 예정이며, 자세한 내용은 공식 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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