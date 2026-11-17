싱어송라이터 윌콕스가 네이버웹툰 ‘벙커의 낮’ OST에 참여했다.

윌콕스가 가창한 ‘Maybe we’re just close’(메이비 위아 저스트 클로즈)는 17일 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

신곡은 편안한 우정이라고 생각했던 관계에서 점차 사랑을 깨닫는 순간을 그린 로우파이 R&B·인디팝 장르의 곡이다. 부드러운 기타와 따뜻한 건반, 여유로운 비트가 어우러져 늦은 밤 두 사람 사이에 흐르는 미묘한 감정을 표현했다.

특히 서로를 친구라고 말하면서도 상대방의 사소한 말과 표정에 마음이 흔들리는 모습을 가사에 담았다. 힘을 뺀 멜로디와 자연스럽게 반복되는 후렴구를 통해 우정과 사랑 사이에서 느끼는 설렘과 망설임을 전한다.

윌콕스는 2015년 ‘DRESS CODE’(드레스 코드)로 음악 활동을 시작한 싱어송라이터다. 이후 ‘Blue & Lemonade’(블루 앤 레모네이드), ‘왈칵’ 등을 발표하며 R&B와 인디팝을 기반으로 활동해 왔다.

이번 OST에서도 특유의 부드러운 음색과 감각적인 R&B 사운드로 사랑과 우정 사이의 복잡한 감정을 표현할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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