지난 13일 진행된 ‘하이브 글로벌 리더십 서밋(HYBE Global Leadership Summit)’에 참석한 이재상 하이브 대표이사와 브라이언 로드(Bryan Lourd) CAA CEO 겸 공동 의장 (사진 제공: 하이브)

하이브가 글로벌 엔터테인먼트·스포츠 에이전시 크리에이티브 아티스트 에이전시(CAA)와 손잡고 글로벌 사업 확대에 나선다.

하이브는 17일 CAA와 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 양사는 하이브의 아티스트 및 콘텐츠 지식재산권(IP)과 CAA의 글로벌 네트워크를 결합해 영상, 공연, 브랜드 협업 등 다양한 분야에서 신규 사업 기회를 발굴할 계획이다.

CAA는 1975년 미국 로스앤젤레스에서 설립된 글로벌 엔터테인먼트·스포츠 에이전시다. 영화와 방송, 라이브 엔터테인먼트, 스포츠, 브랜드 파트너십, 콘텐츠 투자 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있으며 뉴욕과 런던, 싱가포르, 상하이 등 세계 주요 도시에 거점을 두고 있다.

이번 협약에 따라 양사는 하이브 소속 아티스트의 활동 영역을 영상 및 라이브 콘텐츠, 패션, 브랜드 사업 등으로 확대하는 프로젝트를 추진한다. 한국과 일본, 미주, 중국, 인도 등 하이브의 글로벌 사업 거점에서도 새로운 협업 기회를 모색할 예정이다.

이재상 하이브 대표이사는 “이번 CAA와의 파트너십은 양사의 전문성과 글로벌 네트워크를 결합해 하이브 아티스트들의 창작 활동과 가능성을 한 단계 더 확장하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “엔터테인먼트 전 영역에서 아티스트와 IP의 영향력과 가치를 높이겠다”고 밝혔다.

브라이언 로드 CEO는 “하이브는 하나의 문화적 흐름을 만들어낸 기업”이라며 “하이브의 아티스트들은 단순히 즐거움을 주는 것을 넘어, 예술·영향력·팬덤의 접점에서 우리 산업의 미래를 보여주는 특별하고 혁신적인 방식으로 관객과 소통하고 있다. 크리에이티브 인재의 가치를 진정으로 믿는 두 조직이 만나 더 큰 가능성과 시너지를 함께 만들 수 있어 영광”이라고 밝혔다.

지난 13일 하이브 글로벌 전 구성원을 대상으로 진행된 하이브 온라인 타운홀에서 대담 중인 방시혁 하이브 의장과 브라이언 로드(Bryan Lourd) CAA CEO 겸 공동 의장 (사진 제공: 하이브)

양사 경영진은 지난 13일 열린 ‘하이브 글로벌 리더십 서밋’에서 만나 협력 방안을 논의했다. 이 자리에서는 방시혁 하이브 의장과 브라이언 로드 CEO의 대담도 진행됐다. 이번 대담은 전 세계 80여 명의 리더가 한 자리에 모인 ‘하이브 글로벌 리더십 서밋’ 현장에서 전 세계 구성원에게 온라인으로 생중계되는 전사 타운홀을 통해 진행됐다.

방시혁 의장은 직접 모더레이터로 나서 40여 년간 엔터테인먼트 업계에 몸담아온 브라이언 로드 CEO의 경영 철학과 노하우를 묻고 자신의 경험과 견해를 나눴다.

브라이언 로드 CEO는 회사와 아티스트 간의 지속 가능한 파트너십을 위한 원칙으로 '진정성'을 꼽으며, 이러한 점이 하이브의 경영 철학과 맞닿아 있다고 판단해 파트너십을 맺게 되었다고 배경을 설명했다. 이어서 아티스트가 성장하기 위해서는 우리의 팬을 기반으로 초심을 잃지 않는 것이 중요하다고 강조해 방시혁 의장과 공감대를 이뤘다.

방 의장은 “이번 대담은 구성원들에게는 물론, 회사를 창립한 후 오랜 시간 고민을 거듭해 온 저에게도 업계 선배로부터 많은 조언을 들을 수 있는 뜻깊은 시간이었다“라며 “오늘의 이야기가 현업에서 일하시는 전 세계 구성원 분들에게 깊은 울림과 새로운 원동력이 되길 바란다“고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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