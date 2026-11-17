한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’의 핵심 성능을 알리기 위한 신규 브랜드 필름을 공개했다. 전기차 주행 환경에서 중요한 정숙성과 접지력을 부각해 글로벌 시장에서 브랜드 인지도를 높인다는 전략이다.

한국타이어는 16일 ‘전기차에는 전기차 전용 타이어가 필요하다’는 메시지를 담은 브랜드 필름 2편을 선보였다고 밝혔다. 이번 영상은 전기차 전용 타이어에 요구되는 성능을 소비자가 쉽게 이해할 수 있도록 제작됐다.

브랜드 필름은 ‘정숙성’과 ‘그립력’을 각각 주제로 구성됐다.

정숙성 편은 내연기관차와 달리 엔진 소음이 없는 전기차의 특성에 초점을 맞췄다. 상대적으로 두드러지는 타이어 주행 소음을 줄이는 기술을 강조하면서 쾌적한 주행 환경을 표현했다. 영상에는 ‘더 멀리, 더 오래, 더 조용하게’라는 문구를 사용해 전기차에 최적화된 주행 성능을 전달했다.

그립력 편은 전기차 특유의 높은 초기 토크에 대응하는 타이어 성능을 다뤘다. 가속과 주행 과정에서 요구되는 접지력과 안정성을 역동적인 영상으로 표현했다. ‘더 강하게, 더 정교하게, 더 안정적으로’라는 메시지를 통해 주행 성능을 강조했다.

한국타이어는 두 영상에 자막과 음성 해설을 추가해 제품의 기술적 특성을 전달하는 데 중점을 뒀다. 이를 활용해 글로벌 소비자와의 접점을 확대하고 전기차 전용 타이어 브랜드로서 아이온의 인지도를 높일 계획이다.

아이온은 한국타이어가 2022년 유럽 시장에 처음 출시한 전기차 전용 타이어 브랜드다. 이후 한국과 북미, 중국 등 주요 시장으로 판매 지역을 넓혔다. 한국타이어는 아이온을 세계 최초의 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드로 소개하고 있다.

현재 교체용 타이어 시장에서 고성능 퍼포먼스 제품을 비롯해 사계절용, 올웨더용, 겨울용 등 제품군을 운영하고 있다. 차량 특성과 기후, 주행 환경에 따라 제품을 선택할 수 있도록 라인업을 확대해 왔다.

완성차 업체와의 협력도 강화하고 있다. 한국타이어는 포르쉐와 BMW, 루시드, 폴스타, 현대자동차, 기아 등 글로벌 완성차 업체의 주요 전동화 모델에 신차용 타이어를 공급하고 있다.

한국타이어는 앞으로도 아이온의 정숙성과 접지력 등 전기차 특화 성능을 개선하고 제품군을 확대할 방침이다. 이를 통해 글로벌 전기차 타이어 시장에서 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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