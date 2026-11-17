카즈하가 촬영 현장 비하인드를 공개했다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 카즈하가 세련된 수트 스타일링으로 근황을 전했다.

카즈하는 17일 자신의 SNS에 “아큐브 디파인 꼭 체크해 주세요(アキュビューディファイン是非チェックしてくださいね)”라는 글과 함께 촬영 현장 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.

카즈하가 촬영 현장 비하인드를 공개했다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 촬영 현장 비하인드를 공개했다. 출처=카즈하 SNS

공개된 사진 속 카즈하는 짙은 회색의 핀스트라이프 패턴이 돋보이는 홀터넥 베스트에 동색 계열의 와이드 팬츠를 매치해 감각적인 ‘수트 셋업’ 룩을 완성했다. 단정한 재킷 칼라 디테일과 과감하게 드러난 직각 어깨 라인이 어우러져 포멀하면서도 도시적인 매력을 자아낸다. 여기에 5대 5 가르마의 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨려 특유의 단아하고 우아한 분위기를 배가시켰다.

카즈하가 촬영 현장 비하인드를 공개했다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 촬영 현장 비하인드를 공개했다. 출처=카즈하 SNS

한편, 카즈하가 속한 르세라핌은 지난 9월 11일 두 번째 싱글 앨범 ‘메이드 마이 나이트(Made My Night)’를 발매하고 활발한 활동을 펼치고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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