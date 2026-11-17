관계자들이 지난 10일 아스널 에미레이츠 스타디움 방문해 스티치형 하이브리드 잔디를 살펴보고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 K리그 추춘제 전환에 대비해 영국 프로축구 경기장의 동절기 운영 사례와 최신 잔디 관리 기술 확인에 나섰다.

17일 연맹에 따르면 연맹 관계자 4명, K리그 기술위원회 시설개선그룹(FDG) 3명, 잔디학회 관계자 1명, 대전하나시티즌 구단 담당자 2명 등 총 10명은 지난 9일부터 14일까지 영국 버밍엄과 런던을 방문했다.

연맹은 K리그 추춘제 전환 가능성을 검토하고 있다. 이에 리그 일정과 경기 운영, 경기장 시설 등 필요한 준비 사항을 살펴보고 있다. 특히 겨울철 경기장 잔디 관리와 시설 개선은 주요 과제 중 하나다.

출장단은 프리미어리그(EPL) 아스널, 토트넘, 첼시와 EFL 챔피언십 울버햄튼 등 총 4개 구단의 홈구장을 방문했다. 경기장 시설과 동절기 잔디 관리 및 운영 현황을 살폈다.

특히 히팅시스템 설치 관련 리그 규정을 비롯해 저온과 일조량 부족에 대응하기 위한 시설 및 운영체계, 주 경기장 관리 인력 운영 현황, 잔디 손상을 최소화하기 위한 소형 장비 중심의 작업 방식 등 동절기 경기장 관리 사례를 중점적으로 확인했다.

LED 생육 조명(채광기), 환경 모니터링 장비, 에어돔 등 최신 잔디 관리 기자재 업체와 현장 미팅을 갖고 각 장비의 기능과 활용 사례, 국내 경기장 적용 가능성을 살폈다.

이와 함께 영국 그라운드 관리협회(GMA)가 주관하는 ‘SALTEX 2026’에 참석해 최신 잔디 관리 장비와 기술을 살펴보고 전문 세미나를 통해 이상기후에 대비한 경기장 관리 방안과 잔디 생육 관리 기술의 주요 동향을 확인했다.

연맹은 이번 출장에서 확인한 유럽 구장의 운영 사례와 기술을 바탕으로 K리그 경기장별 여건에 맞는 단계적 대응 방안을 마련할 계획이다. 모든 경기장에 동일한 시설을 일괄 도입하기보다는 각 경기장의 기후와 인력, 기존 시설 등을 종합적으로 고려해 도입 우선순위와 적합성을 판단한다는 방침이다.

단기적으로는 피치 커버와 LED 채광기 도입을 검토하고, 중장기적으로는 에어돔과 히팅·배수 시스템, 하이브리드 잔디 등의 도입 적합성을 살필 예정이다.

최신 장비의 국내 실증 시연도 추진한다. 다음달 서울에서 열리는 K리그 지자체 대상 교육 과정에서 LED 채광기 등 장비 시연을 진행할 예정이다. 에어돔은 내년 초 잔디 생육 촉진과 녹색도 회복(그린업) 효과 등을 확인하기 위한 실증 시연을 전문 업체와 협의 중이다.

연맹 관계자는 “추춘제 전환에 대비한 경기장 관리는 단기간의 시설 투자만으로 해결할 수 있는 문제가 아닌 만큼, 지속적인 기술 축적과 현장 관리 역량 강화가 중요하다. 구단별 전문 교육과 기술 지원을 확대하고, 정기적인 피치 품질 평가를 통해 K리그 경기장의 잔디 관리 역량을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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