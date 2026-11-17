그룹 엑소(EXO)의 카이와 세훈이 결성한 새 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 데뷔 쇼케이스를 개최한다.

17일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 엑소-카이세훈은 오는 12월 1일 오후 7시 30분 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 미니앨범 ‘Waking Up The City’(웨이킹 업 더 시티) 발매 기념 쇼케이스를 열고 팬들과 만난다.

이날 쇼케이스에서는 앨범과 동명의 타이틀곡 ‘Waking Up The City’ 무대를 최초 공개한다. 디스토션 베이스 리프와 강렬한 드럼, 힙합 사운드가 어우러진 곡으로, 카이와 세훈의 퍼포먼스를 중심으로 한 무대를 선보일 예정이다.

이번 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 카이와 세훈의 솔로곡 등 총 7곡이 수록된다. 전곡 음원은 쇼케이스 당일인 12월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

엑소-카이세훈은 1994년생 동갑내기인 카이와 세훈이 결성한 유닛이다. 팬들 사이에서 ‘94즈’로 불려온 두 사람은 이번 앨범을 통해 처음으로 유닛 활동에 나선다. 서로 다른 매력과 퍼포먼스 스타일을 지닌 두 사람이 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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