로버트 패티슨. 사진=AP/뉴시스

영국 배우 로버트 패틴슨(40)이 차기 제임스 본드로 최종 낙점됐다. 2019년 전임 대니얼 크레이그가 하차를 선언한 지 7년 만이다.

16일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면, 아마존 MGM 스튜디오는 공식 성명을 통해 ‘007’ 시리즈의 새로운 주연으로 패틴슨을 발탁했다고 발표했다. 패틴슨은 “이 역할을 맡게 된 것은 꿈이 이루어졌다는 말로도 부족하다”며 합류 소감을 밝혔다.

이로써 패틴슨은 숀 코너리, 로저 무어, 피어스 브로스넌, 대니얼 크레이그 등의 뒤를 잇는 공식 시리즈의 7대 본드가 됐다. 캐스팅 디렉터 니나 골드 총괄하에 지난달 말 런던에서 진행된 최종 스크린 테스트에는 니컬러스 홀트, 조시 오코너, 칼럼 터너, 잭 로든 등 쟁쟁한 영국 배우들이 참여했으나 최종 승기는 패틴슨에게 돌아갔다. 패틴슨은 국내에서도 영화 ‘트와일라잇’과 ‘더 배트맨’, ‘오디세이’ 등으로 친숙하다.

이번 26번째 공식 작품은 ‘007’ 프랜차이즈 역사의 중대한 분수령이 될 전망이다. 1962년 ‘007 살인번호’ 이후 60여 년간 제작을 주도해 온 브로콜리 가문이 경영 일선에서 물러나면서, 지난해 창작 통제권까지 확보한 아마존이 독자 체제로 선보이는 첫 작품이기 때문이다. 제작은 에이미 파스칼과 데이비드 헤이먼이 맡는다.

연출과 각본진도 화려하다. 영화 ‘듄’ 시리즈로 작품성과 흥행성을 모두 입증한 드니 빌뇌브 감독이 메가폰을 잡았으며, 드라마 ‘피키 블라인더스’의 스티븐 나이트가 각본을 집필한다. 특히 이번 작품은 이언 플레밍의 원작 소설 기반이 아닌 완전한 오리지널 스토리로 꾸려진다.

2021년 ‘007 노 타임 투 다이’ 이후 시리즈 사상 최장기 공백기를 겪고 있는 ‘007’ 차기작은 통상적인 촬영 기간 등을 고려할 때 오는 2028년 이후 극장 개봉이 유력하다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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