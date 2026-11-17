사진=두산 베어스 제공

“남은 에너지를 전부 쏟겠습니다.”

베테랑 안방마님 양의지(두산)가 다시 계약서에 도장을 찍었다. 선수 생활의 마지막까지 ‘곰 군단’과 함께하겠다는 바람을 새 계약에 담았다.

두산은 17일 양의지와 2년 최대 55억원에 자유계약(FA) 계약을 체결했다. 계약금 40억원, 연봉 총액 10억원, 인센티브 5억원이다. 전날 FA 승인 명단에 이름을 올린 지 하루 만에 계약을 마무리했다.

예상된 동행이다. 양의지는 2023시즌을 앞두고 두산과 4+2년 최대 152억원에 계약하며 친정팀으로 돌아왔다. 올 시즌을 마친 뒤에는 남은 2년 최대 42억원의 선수 옵션을 선택하는 대신 FA 시장에 나왔다. C등급인 그를 다른 구단이 영입하려면 보상금만 무려 63억원을 지급해야 하는 상황이었다. 결국 두산과 기존 옵션보다 최대 13억원 많은 금액에 다시 손잡았다.

두산이 투자를 아끼지 않은 이유는 분명하다. 양의지는 복귀 후 4시즌 동안 513경기에 출전해 타율 0.301, 77홈런, 330타점을 기록했다. 이 기간 팀 내 타율과 안타, 홈런, 타점 모두 1위에 올랐다. 2025년부터는 주장을 맡아 선수단을 이끌었다.

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여전히 리그를 대표하는 포수다. 2006년 두산에 입단한 그는 18시즌 통산 2098경기에서 타율 0.306, 305홈런, 1274타점을 쌓았다. 2023년과 2025년에는 골든글러브를 수상하며 통산 10회로 역대 최다 타이기록을 세웠다. 특히 포수 부문 9차례 수상은 단일 포지션 최다 기록이다.

두산은 “선수와 구단 모두 잔류만을 생각하며 교감을 이어갔다”며 “양의지는 상징성과 기량을 두루 갖춘, 팀에 반드시 필요한 선수다. 앞으로도 팀의 중심으로 활약할 수 있다는 믿음이 계약으로 이어졌다”고 설명했다.

양의지의 마음도 한결같았다. 그는 “4년 전 복귀 계약 당시부터 두산 유니폼을 입은 채 은퇴하고 싶었다. 그 꿈을 이룰 수 있게 해주신 박정원 구단주님께 감사드린다”며 “계약 기간 동안 오직 팀 승리만 생각하면서 내게 남은 에너지를 전부 쏟겠다”고 다짐했다.

한편 두산은 추가 전력 보강에도 눈을 돌린다. 구단은 남은 FA 시장에서도 적극적으로 전력 강화에 나설 방침이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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