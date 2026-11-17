사진=SSG랜더스 제공

‘9시의 남자’ 오태곤이 내년에도 SSG 유니폼을 입는다.

프로야구 SSG는 17일 오태곤과 자유계약(FA)을 체결했다. 3년 총액 11억원(계약금 2억원, 연봉 7억4000만원, 인센티브 1억6000만원) 규모다. 오태곤은 앞서 2022시즌 종료 후 SSG와 생애 첫 FA 계약을 체결한 바 있다(4년 총액 18억원). 이번 계약을 통해 SSG와 동행을 이어가게 됐다.

청원고를 졸업한 오태곤은 2010 신인드래프트 3라운드(전체 22순위)로 롯데에 입단했다. 이후 KT를 거쳐 2020년 SK(SSG 전신)로 이적했다. SSG는 단순한 기록을 넘어 오태곤의 전천후 활용 가치와 팀 내 리더십 등 야구장 안팎의 기여도를 종합적으로 고려했다. 그 결과 팀의 지속적인 경쟁력 확보에 필요한 선수라고 판단했다.

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기본적으로 그라운드 위에서의 존재감이 확실하다. 오태곤은 1루와 외야 전 포지션을 폭넓게 소화, 공·수·주 다방면에서 알토란같은 활약을 펼쳐왔다. 특히 경기 후반 대타·대주자·대수비 등 승부처마다 투입돼 결정적인 한 방과 호수비를 선보이는 등 특유의 강한 집중력으로 승리에 기여했다. 팬들 사이에서 ‘9시의 남자’라는 수식어가 붙은 이유다. 엔트리 안에서 선수단 운영의 유연성과 전략적 선택의 폭을 넓혀주는 자원이다.

야구장 밖에서의 리더십과 헌신적인 자세 역시 높이 평가했다. 지난 시즌 주장으로서 선수단을 안정적으로 이끌었다. 특유의 친화력과 소통 능력을 바탕으로 선수·코칭스태프·프런트 간 가교 역할을 충실히 수행했다. 또한 개인보다 팀을 우선하는 희생정신과 솔선수범하는 자세로 선수단의 결속력을 높이는 데 기여했다.

계약을 마친 오태곤은 “다시 한 번 SSG와 함께할 수 있게 되어 감사하다. 이번 계약을 통해 책임감을 더 크게 느끼고 있다. 선후배들과 잘 소통하면서 팀이 하나로 뭉칠 수 있도록 노력하고, 그라운드에서는 어떤 상황이든 팀이 필요로 하는 몫을 해내는 선수가 되겠다. 앞으로도 SSG가 더 높은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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