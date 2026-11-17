(사진제공=JYP엔터테인먼트)

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 아이엔이 직접 작사·작곡에 참여한 신곡을 선보인다.

아이엔은 17일 디지털 싱글 ‘NO RETURN’(노 리턴)을 발매한다. 이번 신곡은 스트레이 키즈의 자체 프로젝트 ‘SKZ-PLAYER’(슼즈 플레이어)의 일환으로 공개된다.

‘SKZ-PLAYER’는 스트레이 키즈 멤버들이 팬덤 스테이(STAY)에게 들려주고 싶은 음악과 콘텐츠를 선보이는 프로젝트다. 지난 6월 한의 ‘back to life’, 9월 필릭스의 ‘Slow It Down’에 이어 아이엔이 세 번째 주자로 나선다.

신곡 ‘NO RETURN’은 여유로우면서도 점차 몰입감을 높이는 신스팝 장르의 곡이다. 상대가 아무리 밀어내고 부정하더라도 결국 다시 돌아올 수밖에 없다는 이야기를 가사에 담았다. 아이엔이 작사와 작곡에 직접 참여했으며, 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬도 작업에 힘을 보탰다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에도 아이엔의 손길이 닿았다. 아이엔이 직접 기획과 연출에 참여한 영상은 한 인물 안에 공존하는 기존 자아와 광기의 자아가 대립하는 모습을 그린다.

스트레이 키즈는 아이엔에 이어 다른 멤버들도 신곡과 콘텐츠의 기획·연출에 직접 참여한 작업물을 ‘SKZ-PLAYER’를 통해 순차적으로 공개할 예정이다.

아이엔은 최근 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’ OST ‘GUILTY PLEASURE’(길티 플레저)에도 참여했다. 첫 단독 OST인 이 곡은 경쾌한 리듬과 밴드 사운드에 아이엔의 맑은 음색을 더한 노래다.

스트레이 키즈는 월드투어 ‘RUN IT’(런 잇)의 개최지를 추가하며 공연 규모를 전 세계 31개 지역 46회로 확대했다. 지난 8월 발매한 미니앨범 ‘THIS & THAT’(디스 앤드 댓)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 1위로 데뷔했으며, 11월 14일 자 차트까지 13주 연속 이름을 올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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