‘골프는 반값에, 운영 부담은 덜고 혜택은 더했다.’

골프 시뮬레이터 전문기업 지티에스앤은 연말 쇼핑 시즌을 여는 블랙프라이데이를 맞아 11월 말까지 골프·파크골프 시뮬레이터 도입 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 신규 창업을 준비하는 예비 점주와 노후 시설 개선을 검토하는 매장 운영자, 아파트 단지의 장비 도입 부담을 덜기 위해 마련했다.

지티에스앤은 스크린 파크골프 예비 창업자와 매장 확장을 추진하는 기존 운영자에게 ‘플레이 파크골프’ 시뮬레이터를 최대 50% 할인해 공급한다. 10타석 이상 규모로 매장을 여는 경우, 이용객이 체험할 수 있도록 시타채를 최대 5개까지 무상 제공한다.

지티에스앤은 장비 도입 후 매장 운영을 돕기 위해 플레이 파크골프 도입 매장에 자체 운영관리 시스템(CMS)도 무상으로 제공한다. 이용객은 앱에서 타석을 예약하고 결제할 수 있으며, 현장에서는 일행이 이용료를 나눠 내거나 한 사람이 한꺼번에 결제할 수 있다. 점주는 CMS의 타석 관제 기능을 통해 프런트에서 이용객의 타석을 변경하거나 타석별 시뮬레이터의 전원을 제어할 수 있다. 예약 현황과 결제 내역도 한곳에서 확인할 수 있으며, 시간대별 매출을 바탕으로 이용이 뜸한 시간에 할인 쿠폰이나 포인트 혜택을 제공할 수 있다.

플레이 파크골프 해운대점 점주는 “예전에는 매장 운영 내역을 엑셀과 수기 장부에 나눠 기록했지만, CMS 도입 후에는 필요한 정보를 한 화면에서 실시간으로 확인할 수 있다”며 “가장 큰 변화는 운영 데이터를 의사결정에 바로 쓸 수 있게 된 점이다. 매장 상황을 빠르게 파악하고, 그에 맞춰 운영 계획을 세우기가 훨씬 수월해졌다”고 말했다.

아파트 커뮤니티에는 스크린골프를 처음 도입하거나 노후 골프 시설을 교체하는 단지를 대상으로 렌탈 혜택을 마련했다. ‘GTS 시그니처(GTS Signature)’를 신규 렌탈하면 오토티업기를 선착순 100대 한정으로 무상 지원한다. 11월 중 렌탈 계약을 확정한 단지에는 골프 프로의 원포인트 레슨 1회도 무료로 제공한다.

아파트 커뮤니티 렌탈 혜택은 지난 6월 출시한 골프·파크골프 하이브리드 시뮬레이터에도 적용된다. 입주민이 한 타석에서 골프와 파크골프를 선택해 즐길 수 있어, 기존 골프연습장을 여러 세대가 함께 이용하는 생활체육 공간으로 활용할 수 있다.

박태근 지티에스앤 전략기획본부장은 “스크린 스포츠를 즐기는 공간이 다양해지면서 시설마다 필요한 장비와 운영 방식도 달라지고 있다”며 “공간과 이용 목적에 맞는 제품과 운영 지원을 통해 골프와 파크골프가 더 많은 사람의 일상에 자리 잡을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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