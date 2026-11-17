사진 = 싱글즈

솔로 아티스트 에반(EVAN)이 한국과 일본 패션 매거진의 표지를 동시에 장식했다.

패션 매거진 싱글즈는 지난 16일 공식 SNS를 통해 에반과 함께한 한국·일본판 12월호 표지 화보를 공개했다.

이번 화보는 지난 9월 첫 번째 미니앨범 ‘DEATH OF ME’(데스 오브 미)를 발매한 에반의 다양한 모습을 담았다. 공개된 사진 속 에반은 안경을 비스듬히 착용한 채 강렬한 눈빛을 드러내는가 하면, 여유로운 포즈와 차분한 분위기로 색다른 매력을 선보였다.

사진 = 싱글즈

화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서는 첫 미니앨범 활동에 대한 소회를 밝혔다. 에반은 “내밀한 감정을 음악에 담아 팬들과 공유할 수 있다는 것은 큰 행운”이라며 “앨범에 담긴 진심이 팬들에게도 충분히 전달되기를 바란다”고 말했다.

올 한 해 스스로를 알아가는 시간을 보냈다는 에반은 음악을 대하는 자세와 앞으로의 목표도 전했다.

그는 “다양한 경험과 배움이 결국 음악을 더욱 풍부하게 만드는 원동력이라는 것을 깨달았다”며 “앞으로는 단순히 노래와 춤을 잘하는 것을 넘어 삶에 대한 이해와 다채로운 표현법을 갖춘 아티스트로 성장하고 싶다”고 밝혔다.



에반은 오는 12월 25일 ‘2026 SBS 가요대전’에 출연한다. 내년 1월 15일에는 프랑스 파리에서 열리는 ‘디 어워즈 2027 인 파리’(D AWARDS 2027 in PARIS) 무대에 오를 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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