사진=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 솔로 정규 4집 ‘Unspecial’(언스페셜)을 통해 다채로운 음악과 내면의 이야기를 들려준다.

17일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 태연은 오는 30일 발매하는 정규 4집 ‘Unspecial’에 팝 소울부터 하우스 팝, 얼터너티브 팝까지 다양한 장르의 곡을 수록한다.

수록곡 ‘No Rules’(노 룰즈)는 소울풀한 코드 진행에 드럼과 베이스 사운드가 어우러진 팝 소울 장르의 곡이다. 세상이 요구하는 완벽함에서 벗어나 정해진 규칙과 통제에 얽매이지 않고 자유롭게 살아가겠다는 다짐을 가사에 담았다.

또 다른 수록곡 ‘Taxi’(택시)는 묵직한 베이스와 그루비한 드럼, 신비로운 신시사이저 사운드가 조화를 이루는 하우스 팝 곡이다. 우연히 마주한 비현실적인 존재를 통해 내면에 자리한 환상과 마주하는 순간을 표현했다.

‘WDYLM’은 로파이 사운드에 금속성 음색을 더한 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 있는 그대로의 자신을 사랑해 주는 상대를 통해 스스로를 받아들이고 사랑하는 방법을 배워가는 과정을 노래한다.

이처럼 태연은 신보에서 자유와 환상, 자기애 등 다양한 주제를 자신만의 음악적 색깔로 풀어낼 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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