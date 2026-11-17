신지가 시애틀에서 근황을 전했다. 출처=신지 SNS

그룹 코요태의 신지가 미국 시애틀에서의 일상을 공개하며 변함없는 자기관리 면모를 드러냈다.

지난 16일 신지는 자신의 SNS를 통해 시애틀 여행 중 찍은 사진 여러 장을 게시했다. 베이지색 롱패딩과 청바지 차림의 신지는 현지 매장의 크리스마스 장식을 배경으로 포즈를 취하며 연말 분위기를 만끽했다. 사진이 공개되자 팬들은 꾸준한 관리로 유지 중인 그의 날씬한 체형과 동안 외모에 주목했다.

신지가 시애틀에서 근황을 전했다. 출처=신지 SNS

신지는 과거 9개월간 금주와 야식 제한, 필라테스를 병행해 11kg을 감량한 이력이 있다. 지난 3월에는 개인 유튜브 채널에서 “지나친 절식은 폭식으로 이어질 수 있으므로 식사량을 서서히 줄이며 자신에게 맞는 방식을 찾아야 한다”고 강조했다.

전문가들 역시 체중 감량과 유지를 위해서는 극단적인 식단 제한을 피해야 한다고 지적한다. 과도한 절식은 근육량 감소와 영양 불균형을 불러일으키고, 심한 공복감 탓에 폭식을 유발할 위험이 크다. 특히 밤늦은 시간의 음식 섭취는 잉여 열량을 지방으로 축적할 뿐 아니라 수면의 질을 저하시켜 체중 조절을 방해한다.

운동 역시 유산소와 근력 운동의 조화가 필수적이다. 신지가 선택한 필라테스는 코어 근육을 단련하고 신체 유연성과 균형을 높이는 데 도움을 준다. 식이조절과 함께 꾸준한 근력 운동을 이어가면 체지방은 줄이고 기초대사량은 유지할 수 있어 건강한 체중 관리가 가능하다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]