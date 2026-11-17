그룹 라잇썸(LIGHTSUM)이 팬들과의 약속을 지키며 특별한 뮤직비디오를 공개했다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 16일 라잇썸 공식 SNS를 통해 일본 데뷔 앨범 ‘Re:idol’(리아이돌)의 수록곡 ‘夜を歩く君へ’(밤을 걷는 너에게) 뮤직비디오를 공개했다.

이번 뮤직비디오는 라잇썸 멤버들이 최근 일본 활동 중 공식 일정 외의 모습을 직접 촬영한 셀프캠 형식으로 제작됐다. 멤버들의 자연스럽고 유쾌한 일상과 함께 따뜻한 위로의 메시지를 담았다.

‘밤을 걷는 너에게’는 힘든 시간을 보내는 이들에게 더 밝은 내일이 찾아올 것이라는 희망을 전하는 곡이다. ‘칠흑같이 어두운 밤을 계속 달리고 있는 너에게’, ‘조금만 더 지나면 웃으며 떠올릴 수 있는 날로 바뀔 거야’, ‘너 자신을 사랑해 줘’ 등의 가사가 특징이다. 멤버 주현이 작사에 참여해 의미를 더했다.

이번 뮤직비디오 공개는 팬들과의 약속을 이행한 결과다. 앞서 라잇썸은 공식 유튜브 채널 구독자 수가 목표치를 달성하면 해당 곡의 뮤직비디오를 공개하겠다는 공약을 내걸었고, 팬들의 성원에 힘입어 이를 실현했다.

지난 9월 일본 홋카이도에서 열린 ‘SBI MUSIC CIRCUS HOKKAIDO 2026’에서는 ‘밤을 걷는 너에게’ 무대를 처음 선보인 바 있다. 당시 멤버들은 무대 중 벅차오르는 감정을 보여주며 뜨거운 호응을 얻었다.

라잇썸은 올 하반기 일본 데뷔 앨범 ‘Re:idol’과 싱글 ‘メリキス’(Merry Kiss)를 연이어 발매하며 현지 활동을 이어왔다. ‘Re:idol’은 지난 7일 오리콘 데일리 앨범 차트 2위에 올라 자체 최고 기록을 세웠다.

오는 12월 4일에는 일산 킨텍스에서 열리는 ‘Anime X Game Festival 2026’에 출연하며, 같은 달 28일에는 일본 도쿄 스포티파이 오이스트에서 첫 일본 쇼케이스를 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]