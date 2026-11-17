효연이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=효연 SNS

그룹 소녀시대 멤버 겸 솔로 가수 효연이 포근하면서도 트렌디한 겨울 패션을 선보였다.

효연은 지난 16일 자신의 인스타그램에 “Nov”라는 짧은 글과 함께 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

효연이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=효연 SNS

효연이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=효연 SNS

효연이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=효연 SNS

공개된 사진 속 효연은 크림 아이보리 컬러의 숏 패딩에 연베이지 톤의 코듀로이 숏팬츠를 매치해 감각적인 ‘톤온톤(Tone-on-Tone)’ 스타일링을 완성했다. 니트 카라 배색이 돋보이는 패딩으로 클래식하고 포근한 무드를 연출하는 한편, 벨트 버클 디테일의 숏팬츠로 경쾌함을 더해 볼륨감 있는 상의와 대비되는 슬림한 각선미를 강조했다.

효연이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=효연 SNS

효연이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=효연 SNS

여기에 무릎 아래까지 올라오는 풍성한 화이트 퍼(Fur) 부츠를 더해 키치하면서도 사랑스러운 겨울 감성을 극대화했다. 자연스러운 웨이브 헤어와 환한 미소가 어우러져 효연 특유의 밝고 건강한 에너지를 자아낸다.

한편, 효연은 개인 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’의 인기 코너인 ‘가짜 김효연’ 시리즈 등을 통해 팬들과 활발히 소통하며 독보적인 예능감을 뽐내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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