사진=A+E Global Media

씨엔블루 멤버 겸 배우 정용화가 로맨스와 코미디를 오가는 연기로 극의 재미를 더하고 있다.

정용화는 라이프타임 채널 토일드라마 ‘밑도 끝도 없이, 너다’에서 주인공 엄태봉 역을 맡아 활약 중이다. 엄태봉은 대중의 사랑을 받는 톱스타지만, 남모를 비밀로 인해 키스신을 찍지 못하는 인물이다.



정용화는 다양한 인물들과 관계성을 쌓아가며 다채로운 케미스트리를 만들어내고 있다. 엄태봉의 비밀 보디가드인 오해라(홍승희 분)와는 사사건건 부딪히던 관계에서 점차 서로를 챙기고 의지하는 사이로 발전하며 티격태격하는 재미와 설렘을 동시에 전하고 있다. 또한 소속사 대표 박환수(김인권 분), 매니저 양수동(김규백 분), 스타일리스트 선미(김민영 분) 등 주변 인물들과는 친근하면서도 찰진 호흡을 보여주며 극에 색다른 웃음과 활력을 불어넣고 있다.

진지한 장면과 코믹한 장면을 오가는 완급 조절 역시 돋보인다. 정용화는 오해라와 점점 가까워지며 다른 사람과 함께 있는 그를 보고 질투를 느끼거나, 사소한 행동 하나하나에 신경 쓰는 엄태봉의 모습을 통해 풋풋한 로맨스의 재미를 더하고 있다. 뿐만 아니라 무엇 하나 부러울 것 없어 보이는 톱스타지만, 어린 시절의 아픔과 남모를 비밀을 지닌 엄태봉의 복합적인 내면도 섬세하게 그려내며 캐릭터의 입체감을 살리고 있다.

정용화는 주인공으로서 중심축 역할도 톡톡히 해내고 있다. 대중의 사랑을 받는 톱스타의 완벽한 면모부터 예상치 못한 허술함까지 폭넓게 소화하며 엄태봉의 다채로운 매력을 보여주고 있다. 특히 여러 인물과 얽히는 상황 속에서도 자연스러운 연기로 극의 흐름을 매끄럽게 이어가며 주연으로서 안정적인 무게감을 보여주고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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