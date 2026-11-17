사진제공: JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 나연이 솔로 컴백을 앞두고 신곡의 매력과 작업 비하인드를 공개했다.

나연은 오는 20일 새 싱글 ‘NA-sty’(나스티)와 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’(베이비 엔젤)을 발매한다. 이에 앞서 지난 16일 스포티파이 비디오 팟캐스트 ‘JYP Podcast’ 채널을 통해 공개된 ‘AT NAYEON's’(앳 나연스) 첫 번째 에피소드에서 신보에 관한 이야기를 전했다.

타이틀곡 ‘BABY ANGEL’에 대해 나연은 “이미지적인 주요 키워드는 ‘앙큼함’이다. 밝고 사랑스러움 이면에 예측할 수 없는 당돌함과 장난스러움을 함께 가져갈 수 있도록 재킷과 뮤직비디오를 촬영했다”며 “약 2년 만의 솔로곡인데 어떤 스타일을 보여드릴지 고민이 많았다. 오랜만에 나오는 만큼 가장 저다운 이미지도 담으면서 어떻게 하면 잘 표현할 수 있을지 고민하고 노력했다”고 밝혔다.

나연은 곡의 빠르기를 조절하기 위해 여러 차례 재녹음한 일화를 소개했다. 앞서 발표한 솔로곡 ‘POP!’(팝!)과 ‘ABCD’(에이비씨디)에서는 볼 수 없었던 랩 파트도 예고했다.

수록곡 ‘SHiVER’(쉬버)에는 직접 작사와 작곡에 참여했다. 나연은 “‘SHiVER’는 상대를 떨리게 만든다는 장난스러운 플러팅을 담아냈다”며 “상대가 나를 보면서 심장이 떨린다는 감정과 추위로 몸이 떨린다는 의미를 동시에 가지고 있는 곡”이라고 소개했다. 이어 “연말에 잘 어울리는 곡이라고 생각해 겨울에 꼭 들려드리고 싶었고 북미 투어 중 작업한 곡이라 애정이 간다”고 덧붙였다.

수록곡 가운데 가장 좋아하는 곡으로는 ‘BOY’(보이)를 꼽았다. 나연은 “사랑에 빠진 상대와 함께하는 순간이 마치 꿈같은 휴식처럼 느껴지는 설렘을 담았다”며 “몽환적이면서도 몽글몽글함이 느껴지는 곡이고 최근 드라이브할 때나 산책할 때 많이 듣는다”고 말했다.

나연은 “이번 앨범에 수록된 총 세 곡 중에 원스가 어떤 곡을 가장 좋아할지 궁금하다”며 팬들의 반응에 대한 기대감도 드러냈다.

나연은 2022년 6월 첫 미니앨범 ‘IM NAYEON’(아이엠 나연)의 타이틀곡 ‘POP!’으로 솔로 데뷔했다. 2024년 6월에는 두 번째 미니앨범 ‘NA’(나)의 타이틀곡 ‘ABCD’를 발표하며 한층 강렬한 콘셉트를 선보였다. 이번 신보에서는 밝고 사랑스러운 이미지에 당돌하고 장난스러운 매력을 더해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.

나연의 비디오 팟캐스트 ‘AT NAYEON's’는 총 4개 에피소드로 구성되며 매주 월요일 오후 11시 스포티파이에서 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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