디저트 브랜드 요아정이 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생의 합격을 기원하는 찹쌀떡 선물 패키지 2종을 출시했다. 지난 4일부터 전국 매장에서 판매 중인 이번 패키지는 선물을 준비하는 사람이 수험생의 취향에 맞춰 찹쌀떡 20종 가운데 원하는 제품을 골라 담는 방식이다.

선물 상자에는 ‘요아정 찹쌀떡’ 6종과 ‘생과일 찹쌀떡’ 14종을 자유롭게 조합해 담을 수 있다. 요아정 찹쌀떡은 카스테라 크림과 쑥팥크림을 비롯해 두바이초코, 요거트, 빠작 초코팝팝, 빠작 황치즈로 구성했다. 생과일 찹쌀떡은 통귤·골드키위·무화과·망고 등을 담은 요거트 찹쌀떡 12종과 딸기·바나나를 각각 파베 초콜릿과 조합한 찹쌀떡 2종이다.

찹쌀떡을 고른 뒤에는 포장을 선택할 수 있다. ‘내맘대로 선물 패키지’ 상자는 제품 가격에 1000원, ‘내맘대로 합격 기원 패키지’ 상자는 1500원을 추가하면 된다.

요아정에 따르면 판매를 시작한 뒤 수험생 응원 선물을 준비하는 고객들의 예약 문의가 늘었다. 요아정 관계자는 “수능을 앞두고 열심히 달려온 수험생들에게 따뜻한 응원과 위로를 전하고자 기획한 만큼, 요아정만의 달콤한 찹쌀떡과 함께 좋은 결실을 맺길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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