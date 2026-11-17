그룹 방탄소년단(BTS)의 음악과 싱가포르의 대표 관광 명소를 결합한 대규모 도시형 프로젝트가 펼쳐진다.

17일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단은 싱가포르 관광청과 손잡고 오는 12월 한 달간 ‘BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE’(더 시티 싱가포르)를 진행한다. 이번 프로젝트는 역대 ‘더 시티’ 가운데 가장 긴 기간과 최대 규모로 마련된다.

‘더 시티’는 공연 개최 도시 전역에 다양한 즐길 거리와 이벤트를 마련하는 프로젝트다. 이번에는 ‘정원의 도시’로 불리는 싱가포르의 자연환경과 문화 공간을 활용해 방탄소년단의 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)을 주제로 한 프로그램을 선보인다.

대표적인 장소는 싱가포르의 관광 명소 가든스 바이 더 베이다. 이곳의 슈퍼트리 그로브에서는 12월 12일부터 22일까지 매일 오후 9시 35분 약 15분간 ‘라이트 & 뮤직 익스피리언스’가 열린다. ‘아리랑’ 수록곡에 맞춰 거대한 나무 형태의 구조물들이 색을 바꾸는 조명 공연이다. 8일부터 22일까지는 매일 오후 11시부터 다음 날 오전 1시까지 슈퍼트리를 붉은빛으로 물들이는 특별 조명 행사도 진행된다.

만다이 야생동물 보호구역도 ‘더 시티’ 테마로 꾸며진다. 입구의 오랑우탄 조형물과 이스트 플라자 광장이 새롭게 단장하며, 실내 체험 공간 익스플로리아에는 높이 4m의 대형 구형 구조물이 설치된다. 이곳에서는 ‘아리랑’ 로고와 타이틀곡의 메시지를 표현한 영상이 상영된다.

싱가포르의 주요 문화시설에서도 특별 프로그램이 진행된다. 싱가포르 국립미술관은 전시 ‘팝 애프터 팝’의 주요 작품 14점에 ‘아리랑’ 수록곡을 연결한 ‘아트 트레일’을 운영한다. 12월 18~19일에는 방탄소년단의 음악을 리믹스한 DJ 공연과 미디어 프로젝션 등을 결합한 야간 행사 ‘갤러리 레이브’가 열린다.

싱가포르 국립박물관은 건물 외벽을 붉은빛으로 장식하고, 관람객들이 음악에 맞춰 춤추며 사진을 남길 수 있는 ‘댄스 미러’를 설치한다. 18일에는 현지 댄스 크루와 팬들이 함께하는 랜덤 플레이 댄스 행사도 마련된다.

팬들을 위한 전용 공간도 조성된다. 리조트 월드 센토사 컨벤션 센터에 마련되는 ‘팬 빌리지’에는 ‘아리랑’ 수록곡 ‘Merry Go Round’ 뮤직비디오 속 회전목마가 실물 크기로 재현된다. 이 밖에도 놀이와 음식, 뷰티 관련 체험 공간이 운영된다.

현지 교통수단과 연계한 협업도 눈길을 끈다. 싱가포르 교통 결제 서비스 심플리고와 함께 한정판 교통카드를 출시하고, 공유자전거 업체 헬로라이드와 협업해 ‘더 시티’ 테마 자전거를 선보인다.

또한 대형 범선 로열 알바트로스에서는 센토사 야경을 감상하며 즐기는 선상 식사와 칵테일 파티가 마련된다. 싱가포르 도심과 센토사를 오가는 ‘더 시티’ 테마 스피드보트도 운영될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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