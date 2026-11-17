이스라엘 아데산야. 사진=UFC 제공

화끈한 타격전이 예고됐다. 세계 최고 종합격투기(MMA) 무대 UFC 미들급 왕좌에 두 차례 올랐던 이스라엘 아데산야가 러시아의 신흥 강자 샤라 마고메도프와 맞붙는다. 한국의 ‘아이언 터틀’ 박준용도 출격한다.

UFC는 오는 12월6일 사우디아라비아 리야드의 더 베뉴서 ‘UFC 파이트 나이트: 아데산야 vs 마고메도프’를 개최한다. 메인 이벤트에서는 미들급 랭킹 9위 아데산야와 15위 마고메도프가 격돌한다.

두 선수 모두 강력한 타격을 자랑한다. 전 UFC 미들급 챔피언 아데산야는 MMA 통산 24승6패를 기록 중이다. 24승 가운데 16승을 KO로 장식했다. 상대 마고메도프 역시 통산 17승1패 중 12승을 KO로 따냈다. 최근 미첼 페레이라와 마크-앙드레 바리올을 연달아 꺾으며 상승세를 타고 있다.

샤라 마고메도프. 사진=UFC 제공

코메인 이벤트에서는 웰터급 랭킹 1위 이안 마샤두 개리와 12위 야로슬라우 아모소우가 맞붙는다. 통산 17승2패의 개리는 지난 8월 이슬람 마카체프와의 타이틀전 이후 옥타곤에 복귀한다. 전 벨라토르 챔피언 아모소우는 통산 30승1패를 기록 중인 강자다.

한국 선수의 출전도 눈길을 끈다. 박준용이 사우디 원정에서 UFC 승수 추가에 도전한다. 미들급인 그는 현재 19승7패를 마크 중이다. 이 대회 언더카드서 브라질의 마르쿠 툴리우(14승3패)를 상대한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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