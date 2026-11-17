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첫 우승의 문턱은 또 넘지 못했지만, 세계랭킹은 올해 최고치를 찍었다. 최혜진(롯데)이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 준우승을 발판으로 세계랭킹 13위까지 올라섰다.

최혜진은 17일 발표된 여자골프 세계랭킹서 평균 3.86점을 기록, 지난주 17위보다 4계단 상승한 13위에 자리했다. 올 시즌 개인 최고 순위다.

최근 상승세가 뚜렷하다. 최혜진은 지난 16일 막을 내린 디 안니카에서 최종 합계 14언더파 266타로 준우승했다. 우승자 린디 덩컨(미국)과는 2타 차였다. 앞서 지난달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서도 2위에 올라 최근 4개 대회에서 세 차례 준우승을 기록했다.

다만 2022년 LPGA 투어 데뷔 이후 첫 우승은 여전히 이루지 못했다. 단체전인 다우 챔피언십을 제외하면 올 시즌에만 세 번이나 정상 문턱에서 발길을 돌렸다.

세계랭킹 상위권에는 변화가 없었다. 넬리 코르다(미국)가 1위를 지킨 가운데 지노 티띠꾼(태국), 유해란, 야마시타 미유(일본), 김효주가 차례로 2∼5위에 올랐다. 김세영은 9위를 유지했고, 김민솔은 지난주 14위에서 16위로 두 계단 내려갔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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