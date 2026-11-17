사진=AP/뉴시스

마지막 날 승부를 뒤집었다. 채드 레이미(미국)가 보기 없는 무결점 플레이로 미국프로골프(PGA) 투어 오스틴 챔피언십 정상에 올랐다. 사흘간 선두를 지켰던 트레이스 크로(미국)를 제치고 약 4년8개월 만에 우승컵을 들어 올렸다.

레이미는 17일 미국 텍사스주 오스틴의 옴니 바튼 크리크 리조트 앤드 스파 파지오 캐니언스 코스(파72·7451야드)서 열린 대회 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 7개를 몰아쳐 7언더파 65타를 쳤다. 최종 합계 20언더파 268타로 벤 콜스(미국·18언더파 270타)를 2타 차로 따돌렸다.

우승 상금은 108만 달러(한화 약 14억4342만원)다. 레이미가 PGA 투어에서 우승한 건 2022년 3월 코랄레스 푼타카나 챔피언십 이후 135개 대회 만이다. 이번 우승으로 2028시즌까지 투어 출전권도 확보했다.

3라운드까지 선두에 한 타 뒤진 공동 2위였던 레이미는 초반부터 매섭게 추격했다. 1번 홀(파4)을 시작으로 4번 홀(파4), 5번 홀(파5)서 버디를 낚으며 앞서 나갔다. 후반에도 11번 홀(파3), 13번 홀(파4), 14번 홀(파5)에서 타수를 줄였고, 마지막 18번 홀(파5) 버디로 우승을 완성했다.

반면 생애 첫 우승을 노렸던 크로는 뒷심이 부족했다. 1라운드부터 3라운드까지 줄곧 선두를 달렸지만, 최종 라운드에서 3타를 줄이는 데 그쳤다. 최종 합계 17언더파 271타로 3위에 자리했다.

한편 이번 대회는 폭우로 최종 라운드가 하루 연기되면서 당초 예정일보다 늦게 막을 내렸다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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