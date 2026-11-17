사진=대한씨름협회 제공

미래의 씨름왕을 꿈꾸는 어린이들이 샅바를 잡았다. 전국에서 모인 318명의 씨름 꿈나무가 경남 고성에 집결한다.

대한씨름협회가 주최하고 고성군씨름협회가 주관하는 ‘제18회 전국어린이씨름왕대회’가 지난 16일부터 열려 18일까지 사흘간 경남 고성군국민체육센터에서 열전을 펼친다.

이번 대회에는 전국 24개 팀에서 318명의 선수가 참가한다. 전문체육 등록 선수 216명과 비등록 생활체육 선수 102명이 출전해 실력을 겨룬다. 초등학생이라면 선수 등록 여부와 관계없이 참여할 수 있도록 마련된 대회다.

경기는 단체전과 개인전으로 나뉜다. 개인전은 다람쥐급과 사슴급, 반달곰급 등 3개 체급과 어린이씨름왕 선발전으로 구성된다. 등록·비등록 선수가 구분돼 출전하며 모든 경기는 토너먼트 방식으로 진행된다.

17일에는 체급별 결승과 단체전 준결승·결승이 펼쳐진다. 대회 마지막 날인 18일에는 등록·비등록 부문 어린이씨름왕을 가린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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