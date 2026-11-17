제이 리 AUBL CEO. 사진=스포츠월드 김종원 기자

“한국은 중국만큼 중요한 시장입니다.”

아시아 대학농구의 새 출발점으로 한국을 택한 이유는 분명했다. 오랜 전통과 탄탄한 팬덤, 세계적인 K팝의 영향력까지. 제이 리 아시아대학농구리그(AUBL) 최고경영자(CEO)는 이를 발판으로 한국 대학농구의 옛 열기를 되살리고, 아시아 선수들이 더 큰 무대로 나아갈 길을 열겠다는 구상이다.

제이 리 CEO는 16일 서울 강남구 호텔 뉴브서 열린 AUBL 미디어데이 이후 인터뷰에서 “중국은 인구가 많아 농구 팬도 더 많지만, 한국은 젊은 세대의 문화가 세계를 선도하고 있다”며 “우리는 단순한 농구 리그가 아닌 젊은 세대를 위한 문화 플랫폼을 만들고 있다”고 밝혔다.

지난해 출범한 AUBL은 오는 22일 연세대와 중국 상하이교통대의 개막전을 시작으로 첫 국가 간 홈앤어웨이 시즌에 돌입한다. 한국의 연세대, 고려대, 건국대를 포함해 11개 국가·지역서 18개 대학이 참가해 총 54경기를 치른다.

사진=AUBL 제공

제이 리 CEO가 바라보는 성장 가능성은 무궁무진하다. 그는 “오랜 대학농구 역사와 명성을 갖춘 학교들이 이전에는 국내에서만 경쟁했지만 이제는 일본과 중국, 호주 등 아시아 최고 대학들과 맞붙을 수 있다”며 “국내 무대를 국제무대로 확장하면서 성장 가능성도 크게 커졌다”고 설명했다.

단순한 국제 교류에 그치지 않는다. 선수들이 프로 구단의 눈에 띌 기회도 늘어날 것으로 내다봤다. 그는 “이미 KBL 구단 단장들도 선수들을 스카우트하기 위해 AUBL 경기를 지켜보고 있다고 들었다”며 “한국 선수와 외국 선수가 직접 맞붙는 모습을 확인할 수 있어 선수 평가에 중요한 자료가 되고 있다”고 말했다.

시선은 아시아를 넘어 세계로 향한다. AUBL은 전 세계 어디서든 경기를 볼 수 있는 플랫폼을 통해 선수들의 노출 기회를 넓히고 있다. 제이 리 CEO는 “프로리그와 경쟁하려는 것이 아니다. 선수들이 성장할 무대를 제공하고, 프로 구단들이 유망주를 더 쉽게 발굴하도록 돕는 것”이라며 “앞으로 AUBL에서 뛰었던 선수들이 NBA나 유럽, 호주 리그에서도 활약할 수 있을 것”이라고 기대했다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

그 밑바탕에는 학업과 운동의 병행이라는 가치가 있다. 그는 “아시아에서는 교육을 중요하게 생각한다. 농구와 학업 중 하나를 선택할 필요가 없다는 메시지를 전하고 싶다”며 “대학농구가 성장하면 더 많은 부모가 자녀의 농구 도전을 지원하고, 이는 아시아 농구 전체의 수준을 높이는 데 도움이 될 것”이라고 강조했다.

흥행 전략에도 공을 들이고 있다. 한국에서 열리는 개막전에는 AUBL 투자자인 중국 농구의 전설 야오밍이 참석할 예정이다. 22일에는 걸그룹 스테이씨가, 24일에는 가수 권은비가 공연을 펼친다. 농구와 K팝을 결합해 기존 대학농구 팬을 넘어 새로운 관중까지 끌어들이겠다는 계획이다.

제이 리 CEO는 “한국 대학농구가 1990년대에는 큰 인기를 누렸지만 지금은 그 열기가 다소 줄었다”며 “AUBL을 통해 한국에서 대학농구에 대한 관심이 다시 높아지기를 기대한다”고 말했다.

그러면서 “K팝과 아시아 대학농구를 결합해 새로운 홍보 방식을 만들고 싶다. 농구를 통해 K팝이 다른 시장에 알려지는 데도 도움을 줄 수 있다”며 상호 협력 가능성을 강조했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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