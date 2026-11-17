제니 = OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 제공

K-팝 아티스트들이 미국 최고 권위의 음악 시상식인 그래미 어워즈에서 존재감을 드러냈다. 블랙핑크 제니가 주요 본상인 올해의 레코드 후보에 오르며 K-팝의 위상을 높인 가운데, 아이브와 키키도 신설 부문 후보에 이름을 올렸다. 다만 방탄소년단(BTS)의 출품 거부와 주요 기획사들의 불참 속에 이뤄낸 성과라는 점에서 의미와 아쉬움이 교차한다.

미국 레코딩 아카데미는 지난 16일 제69회 그래미 어워즈의 100개 부문 후보를 공개했다. 이번 후보 명단에 포함된 K-팝 아티스트는 제니와 아이브, 키키 등 3팀이다.

가장 눈길을 끄는 주인공은 제니다. 호주 밴드 테임 임팔라(Tame Impala)와 협업한 곡 드라큘라(Dracula)로 그래미 주요 본상인 올해의 레코드를 비롯해 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스까지 총 2개 부문 후보에 올랐다.

특히 올해의 레코드 후보 진입은 K-팝 아티스트로서는 두 번째 사례다. 지난해 블랙핑크 멤버 로제가 브루노 마스와 함께한 아파트(APT.)로 해당 부문 후보에 오르며 K-팝 최초 기록을 세운 데 이어 올해는 제니가 바통을 이어받았다. 이로써 블랙핑크 멤버들이 2년 연속 해당 부문 후보에 오르는 성과를 거뒀다.

드라큘라는 음원 성적에서 두각을 나타냈다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100 11월14일 자 차트에서 3위를 기록하며 로제의 아파트와 함께 K-팝 여성 솔로 아티스트 최고 순위에 올랐다. 톱10에는 통산 24주 머물며 K-팝 아티스트 최장 기록을 경신했으며, 라디오 송스 차트에서도 8주 연속 정상을 지켰다.

아이브와 키키는 올해 새롭게 마련된 베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문에서 후보로 지명되며 그래미에 처음 이름을 올렸다. 아이브는 뱅뱅(BANG BANG), 키키는 404 (뉴 에라)로 각각 후보에 선정됐다. 두 그룹 모두 이번 후보 지명을 통해 글로벌 음악 시장에서 활동 영역을 넓히는 계기를 마련했다.

그러나 신설 부문을 둘러싼 논란은 여전히 이어지고 있다. 레코딩 아카데미는 지난 6월16일 아시안 팝 부문 신설을 발표했다. 하지만 정작 K-팝을 대표하는 방탄소년단이 지난 7월29일 출품하지 않겠다는 뜻을 밝히면서 논쟁이 불거졌다. 이들은 음악이 특정 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 자체로 평가받고 사랑받기를 바란다는 취지로 출품 거부 의사를 전했다.

이후 하비 메이슨 주니어 레코딩 아카데미 최고경영자(CEO)는 일부 아티스트들이 제기한 우려를 인정하고 이사회 차원의 재검토에 착수했다. 그러나 10월1일 해당 부문을 그대로 유지하기로 결정했다.

방탄소년단뿐 아니라 스트레이 키즈를 비롯해 하이브, SM, JYP, YG엔터테인먼트 등 주요 K-팝 기획사 소속 아티스트들도 해당 부문에 출품하지 않았다.

한편 시상식은 내년 2월7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 개최된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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