김은중 U-21 대표팀 감독. 사진=대한축구협회 제공

김예건. 사진=대한축구협회 제공

“체력적, 경기력 문제가 매번 숙제다.”

올림픽을 준비하는 김은중 21세 이하(U-21) 축구대표팀 감독의 고민은 선수단의 꾸준한 전력 유지에 있다. 소속팀에서 주전 자리를 굳힌 선수들이 적은 만큼 신경쓰고 있다.

김 감독은 멕시코와의 평가전을 하루 앞둔 16일 천안 코리아풋볼파크에서 “U21 대표팀 연령대 선수들이 사실 각자의 소속팀에서 자리를 못 잡는 경우가 많다. 체력적, 경기력 문제가 매번 숙제”라고 말했다. 그러면서 “내일(17일) 경기도 선수들에게 좋은 경험이 될 거라고 생각한다. 우리 색깔을 잘 보일 수 있도록 하겠다”고 전했다.

대표팀은 지난 14일 비공식 평가전에서 멕시코와 0-0으로 비겼다. 17일 천안종합운동장에서 두 번째 평가전을 치른다. 대표팀은 지난 9일 코리아풋볼파크에 소집된 대표팀은 올림픽 출전권이 걸린 U23 아시안컵과 로스앤젤레스 올림픽을 향한 담금질에 나섰다.

유럽파 차출도 신경쓴다. 차출이 어려울 경우를 대비한다. 김 감독은 “예전에도 해외파 선수들의 합류가 늦어져 어려움을 겪은 적이 있다”며 “김예건 등 유럽파들은 우리 팀에서도 공격에서 핵심적 역할을 하는 선수들이기 때문에 아시안컵 등 대회를 준비하면서 가장 신경 써야 하는 부분”이라고 설명했다.

한국은 2024 파리 올림픽 당시 본선 진출에 실패했다. 김 감독은 “앞으로 상당히 어렵게 진출권을 따내야 하는 상황이다. 일본이나 우즈베키스탄, 사우디아라비아 같은 경우는 2년 전부터 준비를 하고 있었고 많은 대회에도 참여했다”며 “우린 늦었지만 그만큼 더 철저히 준비해야 한다고 생각한다”고 전했다.

대표팀 막내 김예건(즈베즈다)은 올림픽 우승을 목표로 내걸었다 그는 “제2의 이강인이라는 평가를 받는 건 무척 영광스러운 일”이라며 “강인이형처럼 멋진 플레이를 보여주고 싶지만, 그보다 먼저 형들을 도와 올림픽을 우승으로 이끄는 게 중요하다”고 했다. 이어 “목표는 당연히 우승이다. 앞으로 있을 모든 대회를 다 우승하고 싶다”고 거듭 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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