‘2026 MAMA AWARDS(2026 마마 어워즈)’가 개최를 나흘 앞두고 오사카 도심에서 분위기를 끌어올리고 있다.

‘2026 MAMA AWARDS’는 오는 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. 올해 콘셉트는 ‘뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)’로, 360도 무대와 세대를 아우르는 아티스트들의 무대를 선보일 예정이다.

본식에 앞서 오사카 주요 지역에서는 팬 참여형 행사 ‘MAMA FAN FESTA(마마 팬 페스타)’가 진행 중이다. 지난 9일부터 시작된 이번 행사는 헵파이브(HEP FIVE), 미도스지(MIDOSUJI) 거리 등 도심 곳곳에서 체험 프로그램과 포토존, 스포일러 퀘스트, 한정 메뉴, 스탬프 랠리 등을 운영하고 있다.

헵파이브에서는 대관람차를 활용한 체험 프로그램이 마련됐고, 미도스지 거리에는 ‘MAMA AWARDS’ 배너가 설치됐다. 오사카 곳곳에 숨겨진 출연 아티스트의 무대 힌트를 찾는 ‘스포일러 퀘스트’도 진행된다.

시상식 전날인 19일부터는 난바광장에도 오프라인 커뮤니티 공간이 문을 연다. ‘웰컴 스테이션’, ‘스타 터치 스테이션’, ‘백스테이지 캠’, ‘팬 커뮤니티 라운지’, ‘레드카펫 포토존’ 등 체험형 부스가 운영될 예정이다.

올해 ‘MAMA AWARDS’는 K팝 아티스트뿐 아니라 예술, 영화, 애니메이션, 기술 분야와의 협업 무대도 예고했다.

‘2026 MAMA AWARDS’는 20~21일 교세라 돔 오사카에서 열리며 엠넷플러스 등 글로벌 디지털 플랫폼을 통해 생중계된다. ‘MAMA FAN FESTA’는 21일까지 오사카 주요 거점과 엠넷플러스에서 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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