그룹 베이비몬스터가 ‘춤(CHOOM)’ 퍼포먼스 비디오로 유튜브 1억뷰 영상을 하나 더 추가했다.

16일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 3집 타이틀곡 ‘춤(CHOOM)’ 퍼포먼스 비디오는 이날 오후 4시59분께 유튜브 조회수 1억회를 넘어섰다. 지난 5월6일 공개된 지 약 6개월 만이다.

이번 기록으로 베이비몬스터가 보유한 억대뷰 유튜브 콘텐츠는 총 20편으로 늘었다. 이 가운데 안무·퍼포먼스 관련 영상은 6편이다.

‘춤’은 뮤직비디오도 앞서 유튜브 조회수 2억회를 돌파했다. 음원 역시 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 9967만회를 넘어서며 1억회 돌파를 앞두고 있다.

베이비몬스터는 연말 국내외 무대에도 오른다. ‘2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)’와 ‘2026 SBS 가요대전’에 출연하며 일본 후지TV 연말 음악 프로그램 ‘FNS 가요제’에도 처음 출연한다.

내년 4월에는 미국 음악 축제 ‘2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’ 무대에 오를 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]