영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’이 개봉을 앞두고 외화 예매율 1위에 올랐다.

11월16일 오후 영화관입장권통합전산망에 따르면 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’은 실시간 예매율에서 개봉 외화 1위, 전체 3위를 기록했다.

‘헝거게임 50번째 추첨의 날’은 기존 시리즈의 인기 캐릭터 헤이미치의 젊은 시절을 그린 작품이다. 제50회 헝거게임에 참가한 헤이미치가 48명의 조공인과 생존을 놓고 대결하고, 캐피톨의 권력에 맞서는 과정을 담는다. 오는 18일 전 세계 최초로 국내에서 개봉한다.

개봉 1주차를 맞아 극장별 굿즈도 공개됐다. 롯데시네마에서는 시그니처 아트카드, 메가박스에서는 오리지널 티켓, CGV에서는 코믹콘 포스터를 증정한다. 메가박스 돌비시네마와 돌비 특별관에서는 별도의 돌비 포스터를 선보인다. 개봉주 주말에는 멀티플렉스 3사에서 ‘정주행 위켄드 포스터’ 증정 이벤트도 진행된다.

개봉 전 이벤트도 마련됐다. 메가박스는 17일까지 영화를 예매한 관객을 대상으로 ‘얼리버드 추첨의 날 이벤트’를 진행하고 추첨을 통해 원작 도서와 술잔 세트, 핀뱃지 등을 증정한다.

수능을 마친 수험생을 위한 할인도 이어진다. 19일부터 메가박스는 관람 할인과 경품 이벤트를 진행하며, CGV는 7000원 관람권과 3000원 할인 쿠폰 2매를 제공한다. 롯데시네마도 7000원 관람 쿠폰 4매를 마련했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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