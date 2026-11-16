배우 엄기준이 뮤지컬 ‘마제스티’ 마지막 공연을 마쳤다.

엄기준이 출연한 ‘마제스티’는 지난 15일 막을 내렸다. ‘마제스티’는 19세기 미국 샌프란시스코에서 스스로를 ‘미합중국의 황제이자 멕시코의 수호자’라고 선포했던 조슈아 에이브러햄 노턴의 삶을 다룬 작품이다.

엄기준은 극 중 노턴 역을 맡아 낡은 군복과 깃털 모자를 쓰고 스스로를 황제라 칭하는 인물의 엉뚱함과 진지함을 오갔다. 혼란과 차별이 뒤섞인 도시에서 시민들과 연대해가는 과정을 통해 캐릭터의 변화도 그려냈다.

마지막 공연을 마친 엄기준은 “노턴으로 살아가는 동안 정말 행복했다”며 “공연을 할 때마다 다음 무대가 기다려졌는데 이제 노턴으로 무대에 오를 일이 없다고 생각하니 실감이 잘 나지 않는다”고 소감을 밝혔다.

이어 “마지막 인사를 드리고 돌아서면서도 객석을 한 번 더 바라보고 싶을 만큼 아쉬움이 컸다”며 작품을 떠나보내는 마음을 전했다.

함께한 배우와 스태프에게도 감사 인사를 남겼다. 엄기준은 “서로의 눈을 마주칠 때마다 새롭게 웃고 마음이 움직이는 순간들이 있었다”며 “그 호흡 덕분에 노턴으로서 더 마음껏 웃고 뛰어놀 수 있었다”고 말했다.

이어 “짧은 시간이었지만 미합중국 초대 황제 노턴으로 여러분께 웃음과 감동을 전해드릴 수 있어 영광이었다”며 “이 공연이 문득 떠올리면 미소가 나는 기억으로 남았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

엄기준은 오는 2027년 1월9일 김법래, 김형묵, 김준현과 함께 일본 도쿄 나카노 제로(TOKYO NAKANO ZERO) 대공연장에서 ‘2027 라이브 콘서트 인 도쿄(LIVE CONCERT IN TOKYO) - 호라이즌 클럽: 더 퍼스트 보야지(Horizon Club: The First Voyage)’ 무대에 오른다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]