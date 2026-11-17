사진=대한민국농구협회 제공

디비전리그 연합팀과 대학농구 최강자 고려대가 코트 위에서 뜨거운 승부를 펼쳤다.

대한민국농구협회는 지난 15일 고려대 화정체육관에서 2026 KBA D3 디비전리그 이벤트 매치를 열었다. D3 연합팀과 고려대가 맞붙어 승부를 겨뤘다. 승리는 고려대가 차지했다. 올 시즌 남자프로농구(KBL) 신인 드래프트를 앞둔 이동근, 심주언 등이 결장했으나 71-46 완승을 거뒀다.

이번 이벤트 매치는 디비전리그가 출범한 지난해 D3를 대표한 선수들의 경쟁력을 확인하기 위해 마련됐다. 디비전리그 승강제 시스템의 취지를 알리며 발전 가능성을 가늠할 기회의 장이기도 했다. 고려대도 한국 농구 발전을 위해 흔쾌히 수락했다.

특별한 손님도 있었다. 이번 대회는 협회 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다. 동호회 선수 출신으로 프로에 진출한 정성조(삼성)가 특별 해설위원을 맡았다. 그는 “동호회, 엘리트 농구를 모두 경험한 사람으로서 협회로부터 제안을 받았을 때 꼭 참여하고 싶었다. 마침 팀도 휴식일이어서 함께할 수 있었다. 아무래도 고려대보단 D3 연합팀을 응원하는 마음이 조금 더 강하긴 했다”며 “4월부터 11월까지 이어진 시즌을 별다른 부상 없이 마쳐 다행이다. 디비전리그가 앞으로 더 성장하길 바란다”라고 응원했다.

정성조의 뒤를 따라 꿈을 좇는 선수도 있다. D3 소속으로 경기에 나선 이주민(제이크루)이다. 이번 KBL 드래프트서 재도전에 나선다. 지난해 성균관대 4학년 신분으로 참가했으나 낙방했다. 이번 경기를 테스트 무대로 삼고 코트를 누볐다. 공격이 정체됐던 3쿼터에 풋백 득점, 3점슛 등 주도적으로 공격을 전개하며 팀의 에너지 레벨을 끌어올렸다.

주희정 고려대 감독은 “고려대 출신 이건희(제이크루)도 참가할 예정이었는데 경미한 부상으로 불참해 아쉬웠지만, 이주민은 열심히 운동하며 드래프트를 준비했다는 걸 보여줬다. 감독에 앞서 농구 선배로서 (이)건희도, (이)주민이도 좋은 결과를 얻길 응원한다”고 전했다.

양 팀을 응원하는 팬을 위한 선물도 있었다. 협회는 안전상의 이유로 선착순 50명에게만 문을 열었다. 직관이 무산된 팬을 위해선 온라인 이벤트로 커피 쿠폰 등을 제공했고, 현장에선 ‘최종 스코어 맞추기’ 등의 이벤트로 고려대와 D3 연합팀 선수 전원의 사인이 담긴 유니폼을 전달했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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