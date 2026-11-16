아나운서 출신 방송인 최동석이 이혼 소송 중인 박지윤의 남성 지인을 상대로 제기한 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 일부 승소했다. 1심에서 기각됐던 최동석의 청구가 항소심에서 일부 받아들여진 것이다.

16일 법조계 등에 따르면 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 이날 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 낸 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

다만 구체적인 위자료 액수와 항소심 재판부가 1심과 다른 판단을 내린 이유는 현재까지 확인되지 않았다.

앞서 제주지법 가사소송2단독은 지난 1월27일 최동석과 박지윤이 각각 제기한 부정행위 관련 손해배상 소송에서 양측의 청구를 모두 기각했다.

박지윤은 1심 판결에 항소하지 않아 원고 패소 판결이 확정됐다. 반면 최동석은 이에 불복해 지난 2월12일 항소장을 제출했다.

최동석은 1심 선고에 앞서 두 차례 보충의견서를 제출하며 변론 재개를 요청했으나 받아들여지지 않은 것으로 전해졌다.

항소심 재판부는 지난 7월 첫 변론을 시작으로 심리를 진행했다. 이 과정에서 박지윤이 피고에서 제외되면서 최동석과 A씨 사이의 손해배상 책임 여부를 중심으로 재판이 이어졌다.

두 사람의 관련 소송은 2024년 시작됐다. 박지윤이 그해 7월 최동석의 여성 지인 B씨를 상대로 손해배상 소송을 제기하자, 최동석도 같은 해 9월 박지윤과 그의 남성 지인 A씨를 상대로 맞소송을 냈다.

양측은 혼인 기간 중 부정행위가 있었다는 상대방의 주장을 모두 부인해왔다. 박지윤은 A씨와의 관계를 둘러싼 의혹에 대해 미국 출장 중 현지에 거주하는 오랜 친구를 만난 것일 뿐이라는 입장을 밝혔고, 최동석 역시 혼인 기간 중 위법한 행위를 한 사실이 없다고 반박했다.

최동석과 박지윤은 2004년 KBS 공채 30기 아나운서 동기로 만나 2009년 결혼했다. 이후 2023년 10월 결혼 14년 만에 파경을 맞고 이혼 절차에 들어갔다.

두 사람은 관련 손해배상 소송과 별개로 현재 이혼 본안 소송도 진행 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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