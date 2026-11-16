배우 고경표의 음주운전 사고 여파가 차기 영화 ‘원조x떡집’까지 번졌다. 촬영을 마치고 내년 개봉을 준비하던 작품은 주연 배우의 사고로 개봉 일정 등을 다시 논의하게 됐다.

배급사 쇼박스 측은 16일 고경표의 음주운전 사고와 관련해 내년 개봉 예정이던 ‘원조x떡집’의 일정 변경 여부에 대해 “논의 중”이라고 밝혔다.

‘원조x떡집’은 고경표와 라미란이 공동 주연을 맡은 작품으로 이미 촬영을 마치고 후반 작업을 진행 중이다. 프랑스 영화 ‘폴레트의 수상한 베이커리’를 각색했으며, 한국예술종합학교 출신 김경윤 감독의 장편 데뷔작이다. 당초 ‘원조마약떡집’이라는 가제로 알려졌다.

개봉 시점을 검토하던 중 주연 배우의 음주운전 사고라는 변수가 생긴 셈이다. 아직 개봉 연기나 일정 변경이 확정된 것은 아니지만, 배급사가 관련 사안을 논의하고 있는 만큼 향후 결정에 관심이 쏠린다.

고경표는 지난 14일 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘는 0.150% 수준으로 측정됐으며 청소차에 타고 있던 60대 직원 1명이 경상을 입었다.

고경표는 이후 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못”이라며 사과하고 “예정된 활동은 모두 중단하겠다”고 밝혔다.

방송가도 대응에 나섰다. MBC ‘놀면 뭐하니?’는 지난 15일 방송에서 고경표의 분량을 대부분 편집했고, tvN ‘식스센스: B사이드’와 ‘놀라운 토요일’, 티빙 ‘대탈출: 도시괴담’ 등도 노출 분량을 최대한 줄이겠다는 입장을 밝혔다.

방송 편집에 이어 영화 개봉 일정까지 논의 대상에 오르면서 고경표의 음주운전 사고 여파가 출연작 전반으로 확대되고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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