영원한 집사를 찾는 생후 4개월 고양이 태산. A씨 제공



버려진 유모차 위에서 죽어가던 새끼 고양이가 건강을 회복하고 영원한 가족이 되어줄 집사를 찾는다.

A씨는 지난달 중순 인천 제물포구의 한 아파트 자전거 주차장에 세워진 낡은 유모차 안에 고양이 둘이 지내는 모습을 처음 봤다. 어미와 어린 새끼로 보이는 둘이었다. 며칠 뒤인 25일 다시 만났을 때 새끼 고양이의 상태가 매우 심각했다. 눈 주변의 진물로 눈을 제대로 뜨지 못했고 뼈의 모양이 그대로 드러날 만큼 깡말랐다.

지난달 25일 구조 당시 태산이의 모습. A씨 제공

이대로 두면 곧 죽겠다는 생각에 A씨는 새끼 고양이를 동물병원에 데려갔다. 당시 기준 생후 3개월령으로 추정되었으며 각막염 및 영양실조 진단에 곧바로 치료를 시작했다. 그 뒤 A씨는 새끼 고양이를 다시 원래 있던 곳으로 데려가 어미에게 냄새를 맡게 했지만 자기 새끼라는 걸 인지하지 못하는 것처럼 보였다.

고양이 집사이기도 한 A씨는 결국 새끼 고양이를 집으로 데려와 임시보호를 시작했다. 약 3주 동안 보살핌을 받은 덕분인지 새끼 고양이는 몸과 마음의 건강을 되찾았다.

영원한 집사를 찾는 생후 4개월 고양이 태산. A씨 제공

A씨는 “각막염은 다 나았고 체중도 1㎏까지 늘었다. 귀도 깨끗하고 전염성 여부 검사도 통과했다”며 “지난 주말에는 1차 예방접종도 마쳤다”고 밝혔다. 챗GPT에 물어 건강하고 튼튼한 이름이라고 추천받은 ‘태산이’라고 부르고 있다고.

몸의 건강만큼이나 반가운 것은 마음의 회복. A씨는 “태산이가 처음에는 밥을 허겁지겁 먹더니 지금은 여유롭게 먹는다”며 “새로운 환경에 대한 낯가림도 빨리 극복하는 것 같다. 또 같이 지내보니 애교가 많은 고양이”라고 소개했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

입양홍보 고양이 주요정보 이름 : 태산 성별 : 남 묘종 : 코리안쇼트헤어 나이 : 4개월 추정(2026년 7~8월생) 몸무게 : 1㎏ 예방접종 : 1차 접종 완료 특이사항 : 전염성 검사 통과

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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