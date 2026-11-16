내추럴 와인 생산자와 수입사가 한자리에 모이는 ‘노벰버 내추럴 2026’이 오는 21일 낮 12시부터 오후 5시까지 서울 마포구 신수동 레이어11에서 열린다.

이번 행사는 전통적인 와인 산지의 생산자와 함께 한국·일본을 포함한 아시아의 내추럴 와인 생산자를 소개하는 데 초점을 맞췄다. 유럽 등 세계 각지의 와인과 아시아에서 만든 와인을 함께 선보이며 생산 지역과 양조 방식의 다양성을 조명한다.

생산자 명단에는 머곰, 슬로운 스튜디오, 채플린0522와 일본 도쿠시마현의 나탄 와이너리가 포함됐다. 머곰은 서울 도심에서 와인을 만드는 소규모 양조장으로 ‘한 모금’의 옛말에서 따왔다고 한다.

나탄 와이너리는 델라웨어, 무스카트 베일리 A 등 일본에서 재배되는 포도 품종을 활용한다. 자연 효모로 발효하며, 일본 음식의 감칠맛과 어울리는 와인을 지향한다. 아시아의 식문화와 연결되는 생산자의 양조 철학을 살펴볼 수 있는 대목이다.

수입사는 내추럴프랑스, 레이저스미스와인, 윈비노, 부떼이, 칸노나우, 코리안와인즈, 코지와인 등 16곳이 참가 명단에 이름을 올렸다. 국내 생산자의 와인과 수입 와인을 한 공간에서 접할 수 있도록 구성했다.

내추럴 와인은 일반적으로 포도 재배와 양조 과정에서 인위적인 개입을 줄이는 방식을 지향한다. 유기농 재배와 토착 효모 발효, 첨가물 사용 최소화 등이 주요 특징이다. 다만 생산자나 관련 단체마다 세부 기준에는 차이가 있어, 특정 인증 하나로 모두 구분되는 것은 아니다.

노벰버 내추럴은 2019년 서울 안다즈 강남, 2022·2023년 무신사테라스, 2024년 파이팩토리 등에서 행사를 이어왔다. 2022년 행사에서는 자연을 존중하는 소비와 지속가능한 환경을 주요 메시지로 제시했다.

유료 입장권에는 행사 제공 와인의 횟수 제한 없는 시음과 현장에서 와인·음식 구매에 사용할 수 있는 5000원 바우처가 포함된다. 예매는 네이버예약의 ‘2026 November Natural’ 페이지에서 진행한다. 예매 페이지에 안내된 이용 대상은 만 19세 이상이다.

행사장 주소는 서울 마포구 광성로 41-11. 잔여 티켓과 세부 입장 조건은 예매 페이지에서 확인할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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