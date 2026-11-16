사진=WKBL 제공

“뒤에서 받치면서 같이 열심히 해보겠다.”

하나은행은 16일 부천체육관에서 끝난 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구(WKBL) 정규리그 우리은행과의 1라운드 맞대결에서 68-67로 승리했다. 4연패 늪에 빠져있던 하나은행은 시즌 첫 승을 신고했다. 최하위 자리는 유지했다. 이이지마 사키의 활약이 빛났다. 22점 8리바운드 4어시스트를 기록했다. 그중 11점을 4쿼터에 몰아넣었다.

사키는 “1라운드 마지막 승리를 얻어내서 기쁘다”면서 “지난 4경기에선 내가 팀의 중심인데 부족했다. 팀을 승리로 이끌지 못했다. 반성했고, 림어택이나 수비를 집중적으로 했다. 이 흐름 이어서 2라운드 때도 팀 컬러가 잘 보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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경기 초반 영건들의 활약이 빛났다. 3쿼터까지 정현(14점), 박소희(13점), 정현(9점), 고서연(8점) 등 고르게 공격에 가담했다. 사키는 “부상 때문에 합류가 늦었다. 대표팀 선수들도 빠져있는 사이에 젊은 선수나 양인영 등이 열심히 운동했다. 덕분에 오늘 힘을 낸 것 같다”면서 “주력 선수가 없어도 ‘할 수 있다’는 것을 보여줄 수 있었던 것 같다”고 미소 지었다.

WKBL 3년 차다. 매 시즌 견제가 강해지고 있다. 사키는 “지난해와 크게 다르지 않다. 내가 작년과 같은 플레이를 하면, 상대도 분석하기 때문에 잡힌다. 나만의 스킬 등을 올려놔야 성장할 수 있었다”면서 “박신자컵 이틀 전쯤 팀 전체 훈련에 합류했다. 연습을 잘못하다 보니까 힘이 필요할 때 힘을 못 썼다. 앞으로 경기를 통해 그런 부분을 키워가겠다”고 말했다.

이어 “앞선 경기 3~4쿼터에 내가 득점을 많이 못 했다. 오늘은 후반에 내가 더 해야 된다는 마음으로 강하게 했다”면서 “내가 슛을 던지는 찬스가 많다고 생각할 수는 있겠으나, 팀원끼리 움직이면서 만들어낸 것이다. 나 혼자 할 수 없다. 다들 ‘내가 해야 한다’는 마음을 강하게 갖고 해주면 좋을 것 같다”고 덧붙였다.

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한국어도 완벽하진 않지만 조금씩 향상되고 있다. 사키는 “농구적인 부분, 연습할 때는 어느정도 다 알아들을 수 있을 만큼 됐다”면서 “선수들과 일상적인 가벼운 대화는 조금 할 수 있다”고 웃었다.

부천=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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