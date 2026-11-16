고경표. 사진=씨엘엔컴퍼니 제공

음주운전 사고로 입건된 배우 고경표의 단독 팬미팅이 결국 무산됐다. 출연 중이던 주요 예능 프로그램 역시 통편집을 결정하며 방송가 퇴출 수순을 밟고 있다.

16일 팬미팅 제작사 유니온픽처스는 공식 입장을 통해 “오는 21일 개최 예정이었던 ‘2026 고경표 팬미팅 나우 경표 나이트’가 아티스트 측 사정으로 부득이하게 취소됐다”고 밝혔다. 예매 티켓은 전액 일괄 취소 및 환불 조치된다. 제작사 측은 “공연을 기다려주신 팬분들께 실망을 안겨드려 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.

이번 팬미팅 취소는 고경표의 음주운전 사고 여파다. 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 인근 도로에서 만취 상태로 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 들이받았다. 적발 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 확인됐다.

논란이 확산하자 고경표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “음주 후 운전대를 잡은 것은 변명의 여지가 없는 제 잘못”이라며 “예정된 모든 활동을 중단하고 자숙하겠다”고 사과했다. 이어 “경찰 조사에 성실히 임하고, 피해 회복과 처분에 따른 모든 책임을 다하겠다”고 전했다.

고경표가 활동 중단을 선언하면서 방송가도 발 빠르게 대응하고 있다. 현재 MBC ‘놀면 뭐하니?’를 비롯해 tvN ‘식스센스: B사이드’, ‘대탈출: 도시괴담’ 등 그가 출연했거나 방송을 앞둔 예능 제작진은 시청자 정서를 고려해 고경표의 출연 분량을 최대한 편집해 내보내기로 결정했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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