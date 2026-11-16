사진=KBL 제공

“만회하고 싶었습니다.”

아쉬움을 쉽게 털어내지 못했다. 주축으로서 느낀 책임감이 컸다. 포워드 안영준은 앞선 패배를 되돌아보며 마음을 다잡았다. 자밀 워니(이상 SK)도 공격에 더욱 적극적으로 나섰다. 두 에이스가 나란히 해결사로 나서며 연패에 마침표를 찍었다.

SK는 16일 서울 잠실학생체육관서 열린 2026∼2027 KCC 프로농구 정규리그 홈경기에서 현대모비스를 92-76으로 꺾었다. 2연패를 끊고 7승(5패)을 신고, 3위를 지켰다.

워니가 28점 12리바운드 6어시스트, 안영준이 18점 8리바운드로 승리를 이끌었다. 둘이 팀 득점의 절반인 46점을 합작했을 정도다.

경기 후 만난 안영준은 “앞선 두 경기에서 연패하면서 주축 선수로서 책임감이 컸다. 내 판단 미스로 진 것 같은 경기도 있어서 팬들에게 미안한 마음이 있었다”며 “만회하고 싶었다”고 털어놨다. 그는 최근 경기 막판 아쉬웠던 장면들에 대해서도 “잊으려고 하기보다는 많이 생각했다”고 말했다.

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시작부터 경쾌한 리듬을 알렸다. 안영준은 1쿼터에만 2점슛 5개를 모두 성공시키며 10점을 몰아쳤다. 워니도 힘을 냈다. 경기 전 전희철 감독으로부터 더욱 적극적으로 공격해 달라는 주문을 받은 그는 올 시즌 개인 최다인 28점을 올렸다.

워니는 “의미 있는 승리”라고 돌아봤다. 그는 지난 시즌 더블팀 수비를 상대하며 동료들에게 기회를 만들어주는 데 집중했던 점을 떠올렸다. 올 시즌에도 팀 공격을 함께 풀어가려 했지만, 자신이 더욱 적극적으로 나서야 한다는 점 또한 다시 생각하게 됐다고 설명했다.

두 선수는 반등에 대한 기대도 숨기지 않았다. 워니는 “시즌이 지나갈수록 더 좋은 경기를 보여줄 수 있을 것”이라고 내다봤다. 안영준도 “서로 대화하고 믿어주면서 맞지 않던 플레이가 점점 맞아가고 있다”며 “앞으로 좋아질 일만 남았다”고 힘줘 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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