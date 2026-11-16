“만회하고 싶었습니다.”
아쉬움을 쉽게 털어내지 못했다. 주축으로서 느낀 책임감이 컸다. 포워드 안영준은 앞선 패배를 되돌아보며 마음을 다잡았다. 자밀 워니(이상 SK)도 공격에 더욱 적극적으로 나섰다. 두 에이스가 나란히 해결사로 나서며 연패에 마침표를 찍었다.
SK는 16일 서울 잠실학생체육관서 열린 2026∼2027 KCC 프로농구 정규리그 홈경기에서 현대모비스를 92-76으로 꺾었다. 2연패를 끊고 7승(5패)을 신고, 3위를 지켰다.
워니가 28점 12리바운드 6어시스트, 안영준이 18점 8리바운드로 승리를 이끌었다. 둘이 팀 득점의 절반인 46점을 합작했을 정도다.
경기 후 만난 안영준은 “앞선 두 경기에서 연패하면서 주축 선수로서 책임감이 컸다. 내 판단 미스로 진 것 같은 경기도 있어서 팬들에게 미안한 마음이 있었다”며 “만회하고 싶었다”고 털어놨다. 그는 최근 경기 막판 아쉬웠던 장면들에 대해서도 “잊으려고 하기보다는 많이 생각했다”고 말했다.
시작부터 경쾌한 리듬을 알렸다. 안영준은 1쿼터에만 2점슛 5개를 모두 성공시키며 10점을 몰아쳤다. 워니도 힘을 냈다. 경기 전 전희철 감독으로부터 더욱 적극적으로 공격해 달라는 주문을 받은 그는 올 시즌 개인 최다인 28점을 올렸다.
워니는 “의미 있는 승리”라고 돌아봤다. 그는 지난 시즌 더블팀 수비를 상대하며 동료들에게 기회를 만들어주는 데 집중했던 점을 떠올렸다. 올 시즌에도 팀 공격을 함께 풀어가려 했지만, 자신이 더욱 적극적으로 나서야 한다는 점 또한 다시 생각하게 됐다고 설명했다.
두 선수는 반등에 대한 기대도 숨기지 않았다. 워니는 “시즌이 지나갈수록 더 좋은 경기를 보여줄 수 있을 것”이라고 내다봤다. 안영준도 “서로 대화하고 믿어주면서 맞지 않던 플레이가 점점 맞아가고 있다”며 “앞으로 좋아질 일만 남았다”고 힘줘 말했다.
김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com
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