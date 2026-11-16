사진=WKBL 제공

잠시 숨을 고르고 2라운드를 준비한다.

우리은행은 16일 부천체육관에서 끝난 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 하나은행과의 1라운드 맞대결에서 67-68로 패배했다. 3연승을 마감하며 3승2패, 3위로 하락했다. 경기 막판 김단비(18점 11리바운드 7어시스트 5블록슛)의 활약으로 역전까지 만들었으나, 마지막 공격을 성공하지 못하면서 고개를 숙였다.

전주원 우리은행 감독은 “이런 경기는 내 책임이라고 생각한다. 마지막 공격을 잘 짚어줘야 했는데, 내가 부족했다”면서 “앞으로 여러 상황에 대해서 공부하고 잘 짚어줘야 할 것 같다”고 말했다.

이어 “(김)단비가 4쿼터에 컨디션이 좋았다. 사실 마지막 공격은 다른 루트였다. 단비에게 수비가 몰릴 것이라고 생각했다. 잘 풀리지 않았다. 다른 선수들이 잘 이행하지 못하다 보니 단비가 공을 잡게 됐다”고 덧붙였다.

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바쁘게 1라운드를 치른 우리은행은 잠시 숨을 고른다. 오는 21일 BNK와의 맞대결로 2라운드를 출발한다. 강이슬 부상으로 부담이 쏠렸던 김단비도 쉬어갈 기회다. 전 감독은 “그래도 4일 휴식이다. 이제껏 치렀던 경기 텀 중에 가장 길다. 정비를 좀 하고 2라운드를 시작하겠다”면서 “시간이 부족하다 보니 바꾸기가 어렵다. 시간이 좀 걸릴 것이라고 생각한다. 시즌은 길기 때문에 우리가 할 수 있는 것 다 해서 마지막까지 가보겠다”고 목소리를 높였다.

아시아쿼터 선수 후지모토 마코는 경기에 나서지 못했다. 전 감독은 “BNK랑 경기할 때 종아리에 쥐가 났었다. 근육이 약간 올라왔다. 준비를 하긴 했는데, 2차 부상이 걱정되더라. 출전시키지 않는 게 나을 것 같다고 생각했다”고 설명했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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