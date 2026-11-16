사진=KBL 제공

같은 경기를 바라본 두 사령탑의 희비가 크게 교차했다. 전희철 SK 감독은 선수들의 집중력에 만족감을 드러낸 반면, 양동근 현대모비스 감독은 약속한 수비가 무너졌다며 아쉬워했다.

SK는 16일 서울 잠실학생체육관서 열린 2026∼2027 KCC 프로농구 정규리그 홈경기에서 현대모비스를 92-76으로 꺾었다. 2연패를 끊은 전 감독의 목소리에는 만족감이 묻어났다. 그는 “크게 나무랄 데가 없다. 선수들의 집중력이 좋았다”며 “경기하면서 ‘오늘처럼 이렇게 움직일 때도 있구나’ 싶었다. 훈련했던 타이밍에 맞춰 선수들이 움직여줬다”고 웃었다.

특히 경기 초반부터 적극적인 공격을 주문한 것이 효과를 봤다. 전 감독은 “워니에게 공격을 더 적극적으로 해달라고 했다. 안영준도 이우석의 공백을 활용해 미스매치 상황에서 편하게 득점했다”고 짚었다. 이어 “3점슛만 더 들어갔다면 100점도 충분히 가능했을 경쟁력을 보여준 듯하다”고 덧붙였다.

김낙현의 발목 상태에 대해서도 설명했다. 전 감독은 “이미 여러 번 다쳤던 발목을 또 접질린 것 같다. 본인이 뛸 수 있다고 해서 투입했다”며 “통증은 있을 수 있지만 아주 심한 것 같지는 않다”고 전했다.

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반면 양 감독은 수비를 패인으로 지목했다. 위치 선정도 좋지 않았다는 진단이다. 그는 “실수가 너무 많았다. 준비한 수비를 제대로 하지 못한 게 가장 아쉽다”며 “약속한 수비인데 기분에 따라 움직인다. 들어가면 안 되는 타이밍에 들어가고, 지켜야 할 위치를 벗어난다”고 했다.

주축 이우석의 부상 공백도 뼈아팠다. 양 감독은 “이우석이 차지하던 비중이 커서 다른 선수들이 힘들었을 것이다. 정준원도 안영준을 막느라 체력적으로 힘들 수밖에 없었다”고 설명했다.

이어 연이은 패배로 위축된 선수들을 다독이겠다면서도 “휴식기 동안 가장 먼저 보완할 것은 수비”라고 강조했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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