사진=WKBL 제공

너무나 간절했던 첫 승에 닿았다. 중심에 베테랑 이이지마 사키가 섰다.

하나은행은 16일 부천체육관에서 끝난 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 우리은행과의 1라운드 맞대결에서 68-67로 승리했다. 4연패 늪에 빠져있던 하나은행은 시즌 첫 승을 신고했다. 최하위 자리는 유지했다. 반면 우리은행은 3연승이 끊겨 3위로 하락했다.

위기를 버티는 힘, 중심을 잡는 베테랑의 존재다. 하나은행은 3쿼터까지 57-50으로 앞섰다. 고르게 활약했다. 정현이 3점슛 4개 포함 14점, 박소희도 13점, 사키도 11점으로 활약하는 등 분위기를 이끌었다. 여유롭게 승리에 닿는 듯했으나, 4쿼터 초반 우리은행 김단비의 쇼타임에 리드를 내줬다.

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팀이 흔들리자 사키가 각성 모드를 켰다. 김단비의 폭격에 맞불을 놨다. 중거리슛, 골밑슛, 3점슛 등을 모두 성공하며 빼앗긴 리드를 되찾아왔다. 하지만 김단비 수비는 쉽지 않았다. 66-67로 역전당했다. 경기 종료 18초 전 사키는 영리하게 파울을 얻어냈다. 자유투 2구를 모두 성공하며 68-67을 만들었다. 경기 종료 7초 전 이명관의 공격자 반칙이 취소되면서 위기를 맞는 듯했으나, 김단비의 마지막 슈팅이 림을 외면했다. 어렵게 승리를 지켜냈다.

사키가 22점 8리바운드 4어시스트로 양 팀 최다 득점을 기록했고, 정현과 박소희도 각각 14점, 13점씩을 올리며 힘을 보탰다. 반면 우리은행은 김단비가 18점, 카타야마 나나가 15점, 변하정이 11점을 기록했으나 패배를 막지 못했다.

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개막 첫 승을 이뤘으나, 이상범 하나은행 감독은 고개를 숙였다. 경기 막판 사키를 제외한 나머지 선수들의 적극성이 떨어졌다는 지적이다. 그는 “나부터 반성해야 한다. 뭔가 안 맞는다. 팀이 무너지고 있는 이유에 대해 생각해보겠다. 오합지졸이 아니었는데”라면서 “연패를 끊은 것도 중요하지만 내용이 너무 안 좋았다”고 설명했다.

이어 “폭탄 돌리기를 했다. 사키에게만 의존했다. 경기 전에 국내선수 에이스가 필요하다고 했는데, 물론 하루아침에 되는 거라면 우리 팀이 이렇게 되진 않았을 것이다. 작년에 없어진 모습이라고 생각했는데, 정말 고치고 가야 한다. 전형적인 하위 팀이 갖고 있는 모습”이라고 지적했다.

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부천=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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