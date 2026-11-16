백지연이 법학적성시험 최초 만점자와의 인터뷰 영상 공개 일정을 연기했다. 출처=유튜브 채널 ‘지금백지연’ 영상 캡처.

방송인 백지연 측이 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자로 화제를 모은 이진우 씨와의 인터뷰 영상 공개를 잠정 연기했다. 최근 전문직 시험에서 인공지능(AI)을 악용한 부정행위가 적발되면서 이씨에게도 유사한 의혹이 제기된 데 따른 조치다.

백지연의 유튜브 채널 ‘지금백지연’ 제작진은 16일 공지를 통해 “금일 공개 예정이었던 이진우 씨 인터뷰 업로드를 잠정 연기한다”며 “제기된 의혹의 사실관계를 판단하거나 특정 입장을 표명하기 위한 것이 아닌, 신중한 검토가 필요하다는 판단에 따른 결정”이라고 밝혔다. 이어 “출연자 본인이 직접 공개 검증에 나서겠다고 밝힌 만큼 결과를 함께 기다리며 입장을 고려하기로 했다”고 덧붙였다.

제작진은 공지와 함께 지난 11일 촬영한 1분 30초 분량의 선공개 영상을 올렸다. 영상에서 이씨는 리트 만점 비결로 ‘디지털 디톡스·설탕 억제·걷기’를 꼽으며 “3주간 완벽히 실천하자 머리가 맑아져 패러글라이딩 원리 설명문도 쉽게 읽혔다”고 주장했다. 이에 백지연이 “한국인이 설탕을 먹기 시작한 1950~60년대 이전 사람들은 모두 공부를 잘했느냐”고 날카롭게 반문하자, 이씨가 당황하며 말을 잇는 장면으로 영상이 마무리돼 눈길을 끌었다.

이씨는 리트 도입 19년 만에 사상 첫 전 영역 만점을 기록하며 주목받았으나, 최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI 부정행위를 시인한 여파로 온라인상에서 의혹의 눈초리를 받았다.

논란이 확산하자 이씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정면 돌파를 선언했다. 그는 “의혹에 명확한 사실로 답하겠다”며 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 문제지가 공개되는 대로 실시간 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 예고했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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