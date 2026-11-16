사진=KBL 제공

답답했던 기사단 공격에 숨통이 트였다. 자밀 워니를 필두로 안영준, 아이재아 힉스, 김낙현까지 나란히 두 자릿수 득점을 올렸다. 최근 저득점에 시달리던 SK가 모처럼 고른 화력을 뽐내며 반등에 성공했다.

SK는 16일 서울 잠실학생체육관서 열린 2026∼2027 KCC 프로농구 정규리그 홈경기에서 현대모비스를 92-76으로 꺾었다. 2연패를 끊은 SK는 7승째(5패)를 올렸다. 반면 최하위 현대모비스는 4승11패가 됐다.

반가운 화력 반등이다. SK는 지난 11일 LG전서 72점, 14일 KCC전에선 70점에 그치며 연달아 고개를 숙였다. 부상으로 오재현과 에디 다니엘, 알빈 톨렌티노가 빠지는 등 어려움도 겪었다.

경기 전 전희철 SK 감독은 “속공은 잘되지만 중간이 없다”며 상대 수비가 정돈되기 전 공략하는 얼리 오펜스의 중요성을 강조했다.

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이날은 달랐다. 출발부터 안영준이 앞장섰다. 1쿼터에만 2점슛 5개를 모두 성공시키며 10점을 쓸어 담았다. 워니도 골밑에서 힘을 보탰다. SK는 13-16으로 뒤지던 1쿼터 중반부터 9점을 연속으로 올리며 주도권을 가져왔다. 첫 쿼터를 24-19로 마쳤다.

2쿼터엔 힉스가 2점슛 4개를 모두 성공시키며 8점을 더했다. 워니도 내외곽을 오가며 득점 행진을 이어갔다. SK는 전반에만 2점슛 24개 중 19개를 성공시키는 높은 집중력을 보였다. 49-36, 13점 차로 앞선 채 전반을 마쳤다.

위기도 있었다. 현대모비스가 3쿼터 오마리 스펠맨의 외곽포를 앞세워 추격에 나섰다. 스펠맨은 이 시기에만 3점슛 3개를 포함해 13점을 몰아쳤다. SK는 61-54까지 쫓겼고, 66-58 스코어로 최종장을 맞았다.

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마지막 쿼터에는 김낙현이 힘을 냈다. 경기 도중 무릎 부상으로 잠시 코트를 떠났지만 복귀해 힘을 보탠 것. 4쿼터 종료 6분44초를 남기고 2점슛을 성공시킨 데 이어 26초 뒤에는 3점포까지 터뜨렸다. 점수 차는 76-62, 14점으로 벌어졌다. 워니도 골밑 득점으로 힘을 보태며 현대모비스의 추격을 막아섰다.

이날 워니가 28점 12리바운드로 더블더블을 작성했고, 안영준이 18점, 김낙현과 힉스가 14점, 10점을 보탰다. 외곽슛 부진(25%·5/20) 속에서도 네 선수가 고르게 득점을 책임지며 공격의 활로를 열었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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