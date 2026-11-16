블랙핑크. 사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 YG엔터테인먼트의 주요 전속계약 명단에서 빠졌다. 2023년 말 그룹 활동에 한해 재계약을 체결한 지 약 3년 만이다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 YG엔터테인먼트 올해 3분기 보고서(9월 말 기준)에 따르면, 회사의 주요 전속계약 현황에는 베이비몬스터·위너·은지원·트레저 등 4팀만 이름을 올렸다. 지난 8월 제출된 반기보고서까지 포함돼 있던 블랙핑크는 이번 명단에서 제외됐다.

전속계약 만료 여부에 대해 YG엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 “현재 블랙핑크 멤버들은 아티스트로서 개별 활동을 이어가고 있으며, 그룹 활동에 대해서는 논의를 진행하고 있다”고 밝혔다. 이어 “당분간 개인 활동에 전념하고자 하는 멤버들의 뜻을 존중하며, ‘블랙핑크’라는 이름 아래 변함없이 좋은 모습을 보여드리기 위한 협의를 이어가겠다”고 덧붙였다.

앞서 블랙핑크 멤버 지수·제니·로제·리사는 지난 2023년 12월 YG엔터테인먼트와 그룹 활동에 대한 전속계약만 연장하고, 개인 활동은 각자 독립 레이블 및 타 소속사를 통해 전개해 왔다.

업계에서는 공시 명단 제외가 곧바로 팀 해체나 영구적인 결별을 의미하지는 않는 것으로 보고 있다. 소속사가 완전체 활동에 대한 협의 의사를 분명히 한 만큼, 향후 프로젝트성 계약이나 새로운 형태의 협업 등 블랙핑크의 완전체 행보가 어떤 방식으로 이어질지 이목이 쏠린다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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