캘러웨이골프 코리아가 2026시즌 투어 우승자 함정우, 이가영과 함께 특별한 행사를 마련했다.

캘러웨이골프 코리아가 오는 27일(금) 골프존마켓 분당센터에서 함정우, 이가영 선수와 함께하는 ‘팀 캘러웨이 밋업(TEAM CALLAWAY MEET UP)’ 행사를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 팀 캘러웨이 선수들과 직접 만나 투어 활동과 장비, 팬들이 궁금했던 이야기를 나누는 자리다. 참가 신청은 골프존마켓 홈페이지와 SNS, 골프존마켓 분당센터 현장 접수를 통해 진행되며, 추첨을 통해 30명을 선정한다. 자세한 신청 방법과 행사 안내는 골프존마켓 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.

함정우와 이가영은 2011년과 2015년 캘러웨이 영건스에 입단한 이후 10년 이상 캘러웨이와 인연을 이어오고 있다. 두 선수는 커리어에서 거둔 모든 우승을 캘러웨이와 함께하며 오랜 신뢰를 쌓아왔다.

함정우는 2026년 아시안투어 싱가포르 오픈을 포함해 투어 통산 5승을 기록했으며, 2023년 KPGA 제네시스 대상을 수상했다. 이가영은 2022년 동부건설/한국토지신탁 챔피언십에서 첫 우승을 거둔 뒤 2024년 롯데 오픈, 2025년 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승하며 투어 통산 3승을 기록했다.

행사는 두 선수의 투어 활동 이야기와 참가자들이 궁금한 점을 직접 묻는 Q&A, 선수들이 사용하는 클럽과 세팅을 소개하는 ‘WITB’ 세션이 진행된다. 참가자들은 두 선수의 캐디백에 담긴 클럽을 살펴보며 투어 선수들의 장비 이야기를 가까이에서 들을 수 있다.

원포인트 레슨은 현장에서 선정된 참가자 2명을 대상으로 진행된다. 함정우와 이가영 선수가 각각 1명씩 레슨을 맡아 참가자의 고민에 맞춘 조언을 전할 예정이다.

행사와 연계해 캘러웨이 제품 구매 프로모션도 진행된다. 프로모션은 27일(금)부터 29일(일)까지 3일간 골프존마켓 분당센터에서 적용된다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “함정우, 이가영 선수는 영건스 시절부터 모든 우승의 순간까지 캘러웨이와 함께해 온 선수들”이라며 “이번 행사가 골프 팬들이 두 선수와 직접 만나 캘러웨이 장비와 투어 플레이에 대한 궁금증을 편하게 나누는 자리가 되기를 바란다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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