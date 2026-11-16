그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 연말 시상식에 불참하는 이유를 밝히며 팬들의 아쉬운 마음을 달랬다.

뷔는 지난 15일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA 2026) 수상 소감과 함께 연말 시상식 무대에 대한 생각을 전했다.

방탄소년단 뷔. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

그는 "저희에게 이렇게 뜻깊은 상을 안겨주셔서 진심으로 감사하다. 상을 받을 때마다 느끼는 거지만 저희가 받는 사랑이 결코 당연한 게 아니라는 걸 다시 한번 생각하게 되는 것 같다"고 말했다.

이어 "연말이 다가오면서 저희 무대를 기다려 주시는 분들이 많다는 걸 잘 알고 있다"라면서도 "올해는 '아리랑' 세계 순회공연을 진행 중이라 여러 나라에서 오랫동안 기다려 주신 팬들이 계신다. 누군가에게는 이번 공연이 10년 만의 만남이고, 또 누군가에게는 13년을 기다린 순간이더라"고 했다.

그러면서 "저희에게는 여러 공연 중 하나일 수 있는 하루가 누군가에게는 몇 년을 손꼽아 기다려 온 하루라는 게 참 뭉클하더라"고 덧붙였다.

연말 시상식 불참에 대해선 현실적인 고민을 털어놨다.

뷔는 "올해만큼은 우리를 오랫동안 기다려 주신 아미(팬덤명)분들을 만나고 그분들과 보내는 시간에 조금 더 온전히 집중하고 싶었다"며 "어느 기다림이 더 크고 어느 아미의 마음이 더 소중해서 내린 선택은 절대 아니다. 오히려 모두의 기다림이 소중하기 때문에 지금 저희가 할 수 있는 일에 최선을 다하고 싶은 마음"이라고 강조했다.

그는 "연말 무대를 기다려 주신 아미들에겐 조금 아쉬운 한 해가 될 수도 있겠지만 그 마음도 꼭 잊지 않고 있겠다"며 "멤버들이랑도 어떻게 하면 멀리 계신 분들까지 행복하게 해드릴 수 있을지 궁리해 보겠다"고 약속했다.

또한 "저희가 마음이 작아진 것도 아니고, 세계적인 가수 됐다고 멀어져 보인다고도 하지 말아 달라"고 당부한 뒤 "사랑 많이 줘서 고맙다. 저희도 많이 사랑한다"고 팬들에게 감사함을 전했다.

한편 방탄소년단은 오는 19일 대만 가오슝을 시작으로 방콕, 싱가포르, 자카르타에서 월드 투어 '이리랑'의 열기를 이어간다.

<뉴시스>

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